Hombres Trans en el mundo 

Por: Diego Loyola





En este siglo XXI es sumamente importante seguir informando sobre la existencia de los hombres trans, pues una realidad es que todo el mundo conoce lo que es una mujer trans y pocos países desconocen de ello, pero ¿y los hombres trans?

Un hombre trans es una persona que nació con características sexuales propias de una mujer, ya que se le denomina con el género femenino, pero no están conformes con ello y por eso deciden cambiar su identidad. Cuando nos referimos a este, no significa necesariamente que todos quieran tener una cirugía de reasignación genital, puesto que también existen los que se sienten cómodos en distintos estados de su transición y por lo mismo no quieren tomar hormonas e incluso no desean tener una mastectomía (operación de quitar glándula mamaria).

Actualmente los hombres trans han venido a reestructurar el machismo, ya que hacen notar que existen hombres sometidos al silencio por ser educados por el matriarcado y patriarcado en sus países. De la misma forma, han comenzado a romper estereotipos de masculinidades e igual de paternidad. Los hombres trans pueden tener hijos biológicos y es una nueva forma de hacer saber que, padre no es el que engendra sino es el que ama y no es ausente; el que da amor y enseña amor propio. En el caso de quienes deciden tener hijos biológicos, primero deben conservar sus óvulos y/o embriones congelados con criogenia para poder someterse a procesos de esterilización como parte de su tránsito, y finalmente someterse a terapia con testosterona para así poder engendrar.

Otro punto importante es que, debido a su identidad de género, los hombres trans históricamente han sido víctimas de violencia, discriminacion, exclusión y prejuicios, ya sea por la edad, religión, patriarcado, o por la posición económica, y aunque la situación legal de los hombres trans varía entre países, estos buscan el derecho a la igualdad, a la libertad y a la integridad física. Es importante recalcar que los tratos que menosprecian su integridad y dignidad pueden debilitar su sentido de estima personal y de pertenencia en su comunidad, lo que conduce a ocultar o suprimir su identidad y vivir en el temor e igual invisibilidad.

Los derechos reproductivos de estos son relevantes, ya que la esterilización obligatoria sigue siendo un requisito para reconocer legalmente a una persona trans en algunos países del mundo como: la Unión Europea, Bélgica, Finlandia y Rumania. En Japón desde 2004 para que su identidad de género sea reconocida legalmente, los hombres trans deben ser solteros. En Colombia aún en 2020, el sistema de salud sigue exigiendo certificado psiquiátrico para que los hombres trans cuenten con tratamientos médicos o quirúrgicos. Por otro lado, Argentina en 2012 otorgó el derecho a todas las personas trans a intervenciones quirúrgicas y/o tratamientos hormonales. En México desde 2021 el movimiento de estos comenzó a hacerse más fuerte y visible, ya que más de 5 mil cambios de identidad se han llevado a cabo. Ahora se ven hombres trans siendo locutores, activistas, Djs, periodistas, actores eróticos, artistas etc., la mayoría ha comenzado a hacer un llamado en América del Norte de su existencia e igual resistencia TRANS. Por último, es importante mencionar que Estados Unidos es uno de los países de Latinoamérica que reconoce a los hombres trans y posiciona su visibilidad ante el mundo, en 2015 impulsó al primer modelo trans a nivel internacional y hoy en 2022 casas productoras de filme cinematográfico hablan sobre la existencia de los hombres trans en todas su facetas.

“Un pene no te hace hombre, hombre es el que lucha por ser quien es, ama, respeta, valora, y nunca se rinde” Los hombres trans vienen a renovar la masculinidad en todas sus formas.