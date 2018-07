Honrar la alta investidura

1.- Como quien ha estudiado de memoria al humanista Petrarca, o absorbido El Arte de la Prudencia de Gracián, se han conducido las manos derechas del próximo Presidente en una ruta sin duda previamente trazada, de excelencia en la novatada. Con proverbiales regadas parecen intentar un desengaño apriorístico respecto al iluminado, como si en lugar de trabajar para él lo hicieran para una oposición que dejó de existir. Así la señora Ortiz Ahlf, que aventó al mismo Papa a un diálogo del que el Pontífice no estaba ni enterado y, cuando la de otro modo ameritada jurista fue desmentida por el Vaticano, se arrojó a decir que el vocero del Papa no tenía bien la información. No conforme, la señora añade la tercera volada y dice que tuvo un rapto de ansiedad.

2.- El designado secretario de Relaciones Exteriores, reconocido vendedor caro de su amor, anunció los días pasados, que visitó México una poderosa delegación de vecinos encabezada por los secretarios de Estado, de Seguridad Interna y del Tesoro, que el gobierno entrante realizará “cambios radicales a la política exterior”. Parece que esos radicales vuelcos incluyen, como ya anticipaba el líder, resucitar la Doctrina Estrada –ése texto magistral de 1931 que confirmó en su día la precursoría de México en el escenario mundial, pero que quedó superado hace décadas-, y avalar con el silencio las atrocidades que suceden hoy, desde Damasco hasta Managua.

3.- Que Marcelo conoce la Cancillería no hay duda: ya fue subsecretario quince días cuando su finado páter y mentor hizo su berrinche al no ser designado favorito a suceder a Salinas; y además fue a China. Se adivina que operará con la fina tenebra el drama de Nicaragua, donde Ortega –el fúrico sandinista que en tan solo 39 años ha superado en años y en muertos al Somoza que derrocó- se ha vuelto el cernícalo de su pueblo y no se cansa de afilar el diente. El de Venezuela igual, y que conquistará con sus encantos a Trump. Autodeterminación en mano.

4.- En esas y otras perlas hilábamos cuando el INE reiteró el burdo chanchullo de los millones torcidos de Morena, más que cantado desde semanas antes de la elección y que ha llamado vil venganza el próximo Presidente de México. Sin los vuelcos de ayuda de la refinada científica que es la jefa de su cofradía, quien dice sobre el fraude que no tiene experiencia en partidos políticos ni en fideicomisos humanitarios sino en la empresa privada, el jefe máximo arremete así contra la autoridad electoral. Como que de la desbocada bufalada de sus asistentes ninguno apareció que le recordara que no está más en campaña; que la elección ya pasó, y que el lenguaje insultante, mordaz y ofensivo a una institución del Estado no le va ya al virtual Presidente de la República.

5.- Parece más bien que a través de la majestad de la investidura, habló la sed de venganza y la palabra de odio que tan eficaz ha sido para llevarlo donde está; que porfió la retórica del cobro de una cuenta ya obsequiada. Porque el Presidente de México no se expresa en esos términos, pero la parvada tal vez no se ha dado cuenta. Quién le recordará, y se lo explique, como dice el clásico en cita, que el delfín no venga al duque de Orleans.

camilo@kawage.com