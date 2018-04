“EL POPULISMO ES EL CAMINO DE LA AUTODESTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA”.

Mario Vargas Llosa





Gabriela Mora Guillén.

Este México nuestro vive uno de los importantes de la historia por lo que los retos por venir son grandes; hoy hemos de pugnar por abatir el populismo y para ello contamos con herramientas tecnológicas de propias de nuestros tiempos, toda vez que sabemos que lo primero con lo que pretende acabar dicho sistema es con las instituciones: de acuerdo a la experiencia, se trata de reescribir constituciones para poderlas acomodar a los antojos de los diferentes líderes –corruptos- como los que hemos visto en Latinoamérica.

No obstante, el populismo no nos ha llegado por casualidad, la sociedad ha sido responsable al reconocer el pésimo trabajo de nuestros sistemas gubernamentales que preceden al populismo del que, si bien hemos sido denunciantes ante las atrocidades e incoherencias cometidas en contra de las instituciones, de alguna forma hemos participado en las crisis generadas y de las que consecuentemente han llevado a la desesperación de recurrir a estos liderazgos –en ocasiones por la vía de la democracia-, pero que han llevado a justificar su permanencia en el poder. Es por ello que esta batalla hoy se plantea más que entre izquierdas y derechas, entre populismo vs. República, toda vez que es esta última la que realmente garantiza la institucionalidad del Estado.

Remontándonos a tiempos ancestrales de la antigua Grecia, en que filósofos como Sócrates y Aristóteles advirtieron los defectos de la democracia derivado de tres derechos fundamentales inalienables a cada uno de nosotros: la vida, a través de la cual podemos ejercer nuestros proyectos; la libertad, mediante la cual podemos expresarnos, trabajar, gozar de libre albedrío, optar por la creencia de nuestra preferencia y manifestarnos respecto al sistema político de nuestra preferencia para gobernar; y finalmente, nuestra propiedad privada y en ella radica el cúmulo de cosas, situaciones y experiencias desde el día que nacemos hasta el día que morimos…

Así pues, entre las consecuencias de la selección de nuestros gobernantes, hemos enfrentado enormes fallas en aspectos como el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad… una serie de irregularidades que, pese a ser exigencia de la sociedad, han sido desatendidos por lo que los pueblos han decidido recurrir a regímenes totalitarios y populistas. Independientemente de nuestra ideología política seamos liberales o conservadores, hemos de reconocer que ese es un debate que cada país debe elegir.

No obstante, a partir de los resultados de las encuestas electorales e independientemente de las consecuencias que el debate de este domingo pueda arrojar, no olvidemos que el populismo es el atajo mediante el que se juega con las pasiones, ilusiones e ideales de la gente para prometer lo que es imposible, aprovechándose de la miseria del pueblo, haciendo de lado la razón y la lógica en la toma de decisiones: se juega con la necesidad para imponer una dictadura.

Existen pues, tres formas de gobierno: la monarquía que puede degenerar en dictadura, gobierna un grupo que se llama aristocracia y degenera una oligarquía -eso lo conocemos en Latinoamérica-, y la democracia –en teoría gobierno del pueblo-, que en muchas ocasiones ha degenerado en demagogia –igualmente conocida por nosotros-… El caso es que, cuando los griegos advirtieron estas 3 formas de gobierno, concluyeron que la respuesta era la República dado que en ella se conforman estas tres institucionalidades: el monarca en la forma del presidente, la aristocracia en la forma de un parlamento y la democracia como el vehículo de comunicación. En teoría, la República anula los vicios de una de las tres formas de gobierno para agrupar los tres y formar la institucionalidad que el populismo hoy, está destruyendo.

Hoy, con tantos vehículos que poseemos mediante los avances tecnológicos, acudamos pues a abolir el populismo a través de la tecnología: el mundo ha cambiado y nos hemos transformado, contamos con novedosos insumos y diversas formas de comunicarnos, mismas que aportan educación y conocimiento que dan claridad a nuestras prioridades. No permitamos que un liderazgo anule la razón y levante pasiones infundadas que hagan de lado la dignidad del pueblo.

Hagamos todo porque todos estemos bien, reconociendo que el hecho de que una persona acumule riqueza, no le impide a otra acumularla, pero para eso se necesitan instituciones, requerimos seguridad jurídica, un estado de derecho y sobre todo rescatar los legisladores el respeto y la admiración por el debate de ideas con argumentos y lógica, a través de la educación, no de pasiones.

Vayamos a las palabras del Papa Francisco: “Un aspecto fundamental para promover a los pobres radica en el modo en que los vemos, no sirve una mirada ideológica que termina usando a los pobres al servicio de otros intereses políticos y personales… las ideologías terminan mal, no sirven... tienen una relación incompleta, enferma o mala con el pueblo, no asumen al pueblo; por eso en el siglo pasado, las ideologías terminaron siempre en dictaduras, piensan x el pueblo, no dejan pensar al pueblo, todo x el pueblo pero nada con el pueblo…”

Tiempos de efervescencia política, vayamos al debate y a ver qué pasa…

