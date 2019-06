“Hoy más que nunca necesitamos humanidad”. La frase no es mía, es de Angelina Jolie quien promueve cooperación para la ACNUR y apoyo a millones de venezolanos que han huido de su país.

Ojalá nunca estemos en la circunstancia que hoy sufre Venezuela donde las personas huyen por la inestabilidad política y la crisis económica.

Las personas salen de sus hogares también para buscar mejores condiciones de vida, por hambruna, la violencia, desastres naturales; las diásporas y la movilidad humana existen desde siempre y deben ser tratadas como lo que son: personas humanas; con presencia en ascenso de niñas y niños no acompañados.

México está ahora en el ojo del huracán por su cambio de 180 grados en su política migratoria. Todavía el 23 de enero la Secretaria de Gobernación dijo en Chiapas, “que el Presidente había aceptado el ingreso ordenado, seguro, regular de miles de hermanos centroamericanos”.

En un evento realizado en Suchiate, acompañada por el gobernador de Chiapas y el hasta hace unos días director del Instituto Nacional de Migración mencionó a cada grupo extranjero destacando con algarabía que la mayoría fuese de Honduras; y desde la cuenta de Twitter de @SEGOB_ mx escriben “El gobierno del Presidente López Obrador ha extendido una mano generosa a esta emergencia y ha aceptado el ingreso ordenado, seguro y regular de miles de migrantes”.

Hoy en un discurso diametralmente opuesto la Secretaria se pregunta ¿cómo es que pudieron entrar sólo en mayo 144 mil migrantes?

Con semejantes mensajes en diciembre y enero cualquiera con cierta suspicacia entendería porqué durante 2019 se incrementó la entrada de migrantes, pero sobretodo porqué Trump reacciona presionando con la amenaza de imponer aranceles a los productos mexicanos si no detiene la migración hacia EU obligando al gobierno de LO a firmar el Acuerdo de mayo 31, el envío de la Guardia Nacional vs migrantes, y el Acuerdo Suplementario de junio 7 que no se hizo público y que conocimos porque Trump lo filtra pomposamente para aclarar que había logrado acuerdos que debe cumplirle México y que no habían dado a conocer: todos vimos cómo saca del saco el papel firmado por la SRE.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala que a la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias de la APF sin afectar el ejercicio de las atribuciones que éstas tengan conferidas.

A la Secretaría de Gobernación por su parte, le corresponde el despacho de la materia migratoria y de movilidad humana, su formulación y conducción, así como vigilar las fronteras y los puntos de entrada al país por tierra, aire o mar. Haciendo a un lado a la SEGOB, el Presidente le ordenó al Canciller resolver el entuerto que tiene con Trump por el tema migratorio. También haciendo a un lado al Senado y al Congreso, le ofrece reformas legales para concretar cualquier cambio necesario para detener el flujo de migrantes desde la frontera sur y de facto convierte a México en un tercer país seguro.

Firmar a discreción que después de 45 días se valorará si las medidas de Mexico no son suficientes para alcanzar los resultados en relación al flujo de migrantes de la frontera sur, o para decidir medidas de fuerza para detenerlos, va más allá de las atribuciones constitucionales del Ejecutivo Federal.

Defensora de Derechos Humanos

@angelicadelap