Hoy millones de estadounidenses deciden si Kamala Harris o Donald Trump será su próximo presidente

Este martes los ojos del mundo estarán puestos en la elección de Estados Unidos y hasta ahora no hay un claro ganador, pues los contendientes siguen en empate técnico en estados clave, según una encuesta del New York Times/Siena publicada el domingo. La encuesta muestra a Kamala Harris ligeramente por delante de Trump en Nevada, Carolina del Norte y Wisconsin, mientras que el republicano mantuvo su ventaja en Arizona, pero no en Pensilvania. Harris obtuvo el 48 por ciento de apoyo entre los votantes probables en Carolina del Norte, frente al 46 por ciento de Trump. También lidera en Georgia con un 48 por ciento frente a un 47 por ciento, y en Wisconsin con un 49 frente a un 47 por ciento. Mientras que Trump lleva ventaja en Arizona con el 49 por ciento de los posibles votantes que respaldan al republicano frente al 45 por ciento de Harris. Los candidatos están empatados con el 48 por ciento en Pensilvania, donde ambos han hecho campaña vigorosamente en las últimas semanas, y con el 47 por ciento en Michigan. Recordemos que los ciudadanos de cada estado votan por la fórmula y el partido de preferencia. Sin embargo, mientras que otros puestos públicos (como senadores y representantes) se pueden ganar con base en el voto popular, en el caso de la elección para presidente y vicepresidente, el Colegio Electoral es el que determina quién es el ganador de la contienda. Por este motivo, los votantes deben elegir al Colegio Electoral, organismo que está conformado por un total de 538 electores. Para ganar la elección, se requiere tener una mayoría de más de 270 votos electorales. Otro dato relevante es que el conteo de votos se realizará en el Congreso el 6 de enero de 2025, y en caso de que ninguno alcance los 270 electores, desempata la Cámara de Representantes. Estaremos atentos.

CLAUDIA SHEINBAUM CONSIDERA QUE LA CORTE SERÁ LA RESPONSABLE DE UNA CRISIS CONSTITUCIONAL

Todo parece indicar que Claudia Sheinbaum Pardo no dará un paso atrás en la implementación de la reforma judicial, pues aseguró que abogados constitucionalistas han referido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debería retrasar la discusión derivado de reforma de supremacía constitucional que prohíbe la impugnabilidad a las modificaciones a la Carta Magna. La mandataria aseguró que los responsables de tomar una falta y la crisis constitucional a la que se han referido especialistas, es la Corte. “Lo que quiere hacer ahora la Corte es legislar, cambiar lo que ya es una resolución del constituyente, es decir la Corte se está sobrepasando sobre sus funciones. Yo no me quiero adelantar, claro que tenemos un plan que no pone en riesgo nada, tenemos por supuesto un plan sea que decidan a favor o que decidan en contra, quién está provocando un problema constitucional”, dijo Sheinbaum.

SENADOR CUAUHTÉMOC OCHOA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, ATENTO PARA ANALIZAR LEY DE INGRESOS 2025

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, es un hombre muy comprometido con su labor legislativa pues tiene experiencia probada, ya que ha sido dos veces diputado federal, primero en 2003-2006 por el Partido Verde y luego en 2021-2024 por Morena. Además, fue subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Habrá que seguirlo muy de cerca, porque en su estado natal, Hidalgo,la gente comenta que sería un gran candidato de Morena para ser el próximo gobernador en las elecciones de 2028. Por lo pronto, el senador ya está listo para la discusión de la Ley de Ingresos de la Federación y la Ley Federal de Derechos para el año 2025 que deberá aprobarse antes del 30 de noviembre, por ello informó que los integrantes de este órgano legislativo se reunirán, en próximos días, con funcionarios de la secretaría de Hacienda. Además, refrendó el compromiso de la comisión para trabajar de manera responsable y garantizar finanzas públicas sanas, con las que pueda desempeñarse adecuadamente la nueva administración.

LA CORTE ANALIZARÁ HOY CONSTITUCIONALIDAD DE LA REFORMA JUDICIAL

Hay gran expectativa en el ámbito politico de nuestro país porque este martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara. Muchos aseguran que ese estudio jurídico podría ser una salida posible y digna para evitar una crisis constitucional, sin embargo, todo parece indicar que ya no hay marcha atrás y la elección de las personas juzgadoras se realizará en el año 2025. Estaremos atentos.

GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA, PRESIDENTE DEL SENADO ASEGURA QUE ELECCIÓN DE MINISTROS JUECES Y MAGISTRADOS ES IRREDUCTIBLE

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que el proceso para elegir a jueces, ministros y magistrados no se detiene, independientemente del fallo que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sesión donde se analizará el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que pretende invalidar una parte de la reforma al Poder Judicial. En conferencia de prensa, insistió que la Corte no tiene facultades para “echar atrás” artículos vigentes en la Constitución, porque sólo el Poder Legislativo puede cambiar la Carta Magna. “Para nosotros es irreductible nuestra posición, no nos vamos a echar atrás, se va a elegir a las personas juzgadoras, es irreductible, es un mandato popular. Pero, para nosotros permitir que ocho personas estuviesen por encima del soberano, que es el pueblo, y de los poderes de la República, es condenar a la patria a ninguna posibilidad de transformación”, mencionó.

IGNACIO MIER ASEGURA QUE SE RESPETARÁN LOS HABERES DE RETIRO DE LAS PERSONAS JUZGADORAS QUE RENUNCIEN

El vicecoordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ignacio Mier, afirmó que se les respetarán los “haberes de retiro” a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que renuncien, ya que es un derecho. Además mencionó que los ministros de la SCJN que han presentado su renuncia están cumpliendo con lo que establece la reforma al Poder Judicial. “Sí (se respetarán los ‘haberes de retiro’) eso es un derecho adquirido, eso está establecido en la propia reforma reafirmado, porque como ustedes recordarán, cuando se hicieron los foros nacionales, uno de los temas específicos de Toluca fue la propuesta que hicieron los trabajadores, y se confirmó en Saltillo, que deberían de respetarse los derechos adquiridos, personalmente yo se los comenté a quienes presentaron en Puebla los que se presentaron en Saltillo y en Toluca, que mal se vería un movimiento progresista en violentar derechos de los trabajadores, cuando nosotros lo que nos ha animado siempre es el respeto de los derechos sociales, laborales de los trabajadores y el mejoramiento en sus condiciones de vida.”

MANLIO FABIO BELTRONES PIDE DEVOLVER RECURSOS Y FACULTADES A ESTADOS Y MUNICIPIOS

El senador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones abonará con su experiencia a los trabajos legislativos a pesar de que se haya separado de la dirigencia del PRI, por ello buscaría unirse con más legisladores para crear un grupo con un corte ciudadano. El objetivo es que dicho grupo invite a la reflexión a los legisladores de la 4T. Incluso el senador en tono de burla señaló que “ya hay más expulsados que afiliados en el PRI”, esto luego que la senadora Cynthia López Castro anunció su salida del tricolor derivado de diferencias con la dirigencia que encabeza Alejandro “Alito” Moreno.

DIPUTADO ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR ASEGURA QUE EL PRESUPUESTO SERÁ TRANSPARENTE

Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados aseguró que el presupuesto 2025 será transparente y responsable y dejó en claro que los recursos para programas sociales, salud, vivienda, agua y la reconstrucción de carreteras, están garantizados para beneficio de todos los mexicanos.

SENADORA ANA LILIA RIVERA DEFIENDE DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA

La senadora Ana Lilia Rivera celebró la aprobaron de elevar a rango constitucional el derecho de todas las personas a una vivienda adecuada, pues explicó que esta reforma busca garantizar; seguridad de tenencia del inmueble; Disponibilidad de sus servicios básicos; Asequibilidad en el costo de la vivienda; Habitabilidad con espacios suficientes; Accesibilidad para personas con discapacidad; Ubicación que permita el acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios. Entre otros muchos beneficios para la clase trabajadora, priorizando a las y los trabajadores que aún no cuentan con una propiedad. La legisladora tlaxcalteca explico que la vivienda digna es un derecho fundamental, consagrado en el artículo 4º de nuestra Constitución. Sin embargo, fue el artículo 123 el que, desde sus orígenes, reconoció que derecho este va más allá de una necesidad individual: es una obligación social hacia quienes, con su esfuerzo diario, sostienen la economía de nuestro país.

SENADOR AGUSTÍN DORANTES CERCANO A LOS HABITANTES DE QUERÉTARO

Muy activo estuvo el senador del PAN Agustin Dorantes Lámbarri el fin de semana pues visitó seis municipios del estado de Querétaro: Amealco, Cadereyta, Huimilpan, San Juan del Río, Tequisquiapan y Tolimán. El legislador inauguró Casas Amigas, espacios pensados para fomentar la participación comunitaria, y refrendó a los habitantes de cada municipio su compromiso de mantenerse cercano y trabajar en beneficio de todos los queretanos. “Estoy aquí, en primer lugar, para agradecerles la confianza que me brindaron el pasado dos de junio; en segundo lugar, para reafirmar que estoy a sus órdenes; y, en tercero, para compartirles los avances que, desde el Senado de la República, hemos logrado en estos dos meses en favor de sus familias y de Querétaro”, expresó el senador.

DIPUTADO FERNANDO CASTRO TRENTI, PIEZA CLAVE EN SAN LÁZARO

El diputado de Morena Fernando Castro Trenti se ha convertido en uno de los hombres más cercanos a Ricardo Monreal, pues ha defendido en tribuna los cambios a la Constitución que permiten la elección de jueces, magistrados y ministros, porque sus dotes de tribuno no se pueden negar. Así que no dudamos que podamos verlo en las elecciones intermedias que se avecinan pues puede ser una de las cartas fuertes de Morena para candidato a gobernador de Baja California. Estaremos atentos.

DIPUTADO RICARDO MONREAL ASEGURA QUE EL PROCESO DE ELECCIÓN DE JUECES, MINISTROS Y MAGISTRADOS SERÁ TRANSPARENTE

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en la Cámara de Diputados, aseguró que se dará inicio a un proceso de selección transparente y justo, que busca integrar perfiles de alta competencia y compromiso tras la emisión de la convocatoria para el registro de aspirantes al Poder Judicial en las posiciones de jueces, magistrados y ministros. También subrayó que los legisladores de Morena asumen su papel como agentes reformadores en esta transformación y dejó en claro que "los legisladores tenemos la obligación de convertirnos en órgano reformador y dar paso a un compromiso en las urnas adquirimos como ciudadanos", expresó, reafirmando el papel del Congreso en el avance de esta reforma histórica en "pro de la justicia y la igualdad". Opinó que el proceso de transformación tiene como fin fortalecer la relación entre la justicia y el pueblo, y avanza en la construcción de un sistema judicial que responda a las demandas de la sociedad mexicana.