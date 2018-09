Hoy todas, todos somos UNAM

Qué falta para recuperar uno de los auditorios más emblemático de la UNAM, el Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras, tomado por el Consejo General de Huelga desde el 2000; hoy en poder de grupos que ya son distintos de aquella época; es irregular que no esté bajo el gobierno de la Universidad.



No se puede ocultar que las jóvenes universitarias llegaron a un hartazgo frente a la violencia y acoso sexual en varios centros educativos o sus áreas comunes; el caso de Lesvy y la forma cómo se trató su feminicidio disfrazando de suicidio su crimen es reflejo de la problemática derivada de la falta de una investigación seria e imparcial, también la ausencia de dispositivos técnicos y humanos suficientes de la UNAM para una debida seguridad. Que haya grupos externos que se alcoholizan y drogan a altas horas de la noche y los vigilantes no puedan evitarlo, es una muestra de que algo no está resultando bien.



En alguna ocasión estuve en una reunión de académicas universitarias donde se quejaban de la desigualdad de tratos y oportunidades respecto a los hombres académicos.



Urge atender a la UNAM de ilustres feministas y académicas como Olga Bustos, Teresita de Barbieri, Marcela Lagarde, Graciela Hierro, Patricia Galeana, Marta Lamas, Olga Pellicer, Julieta Fierro, Gloria Ramírez y muchas más académicas universitarias maestras y ejemplo de generaciones.



Uno de los factores que explican su deterioro es la falta de recursos económicos que solventen los problemas derivados del tamaño de su espacio físico, de sus necesidades para su funcionamiento eficaz y de su currícula. Los hechos de hace unos días donde fueron agredidos estudiantes de bachillerato que se manifestaban por violencia perpetrada por porros evidencia otro de los añejos problemas de sus escuelas de educación media.



Los aportes que ha hecho a la Nación nuestra Alma Mater son bastos ejemplos de su trascendental importancia, basta refrendar que uno de sus Rectores fue artífice de lo que hoy es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Doctor Jorge Carpizo. Además desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas del que formó parte han surgido los pensamientos filosóficos jurídicos para influir en una de las reformas constitucionales más profundas de nuestra historia legislativa: la reforma constitucional en materia de Amparo y la de Derechos Humanos de junio de 2011. Los aportes a los diversos procesos hacia la transición democrática del País están refrendados en su historia .



Frente a los hechos de violencia contra estudiantes del CCH Azcapotzalco la Autoridad ha aceptado los 7 puntos de su pliego petitorio: rechazo enérgico a toda violencia, que Rectoría esclarezca cómo operan los porros, remisión de hechos delictivos a la autoridad judicial, informe puntual del proceso emprendido en el Tribunal Universitario, aclarar responsabilidades, esclarecer presencia en esos hechos de un funcionario, revisión de las condiciones académicas de los CCH y prepas, respeto al Reglamento de Pagos y repudio a la violencia de género contra sus compañeras y contra el feminicidio, en particular esclarecimiento y castigo de los responsables del feminicidio de Miranda Mendoza Flores.



La UNAM es Universidad del Estado; el Estado está obligado a apoyarle con recursos del Estado para que recupere su esplendor y lucidez del pensamiento libre, científico y progresista.