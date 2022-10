 Huella digital, su validez para manifestar la voluntad

Como se sabe, la disciplina encargada de analizar las huellas dactilares es la dactiloscopia y forma parte de la biometría, ciencia basada en el reconocimiento de característica físicas o biológicas para identificar a una persona.

Los estudios de estas ciencias concluyen que no hay dos personas con las mismas huellas dactilares, ni siquiera las gemelas homocigóticas. Las huellas dactilares no cambian por el paso del tiempo, es decir, ni con la edad, a menos que la capa profunda o basal se destruya o se modifique intencionadamente por medio de cirugía plástica. (“Huellas dactilares - Interpol”)

Las huellas dactilares tienen tres patrones principales denominados arcos, curvas y espirales. La forma, el tamaño, el número y la disposición de pequeños detalles en ellos hacen que cada huella sea única.

En los actos jurídicos el consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequívocos. La firma por excelencia es ese signo o escritura manuscrita normalmente conformada por el nombre, los apellidos y rúbrica o signos distintivos de la misma, que una persona plasma al pie de un escrito o de un documento para identificarse, autorizarlo o expresar que aprueba su contenido.

El artículo 1834 del Código Civil para la Ciudad de México establece que si alguna persona no puede o no sabe firmar, lo hará otra a su ruego y en el documento se imprimirá la huella digital del interesado que no firmó.

Por su parte, la fracción I del artículo 56 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México señala que cuando alguna de las partes no supiere o no pudiere firmar, impondrá su huella digital y otra persona firma en su nombre y a su ruego, indicando estas circunstancias. La falta de cumplimiento de esto dará lugar a que no se obsequie la petición que se haga en el escrito respectivo.

Sobre el particular, el pasado 23 de septiembre el Pleno de la SCJN reiteró en la Tesis P./J. 10/2022 (11a.) el contenido de los referidos preceptos al considerar que no es posible que la huella dactilar por sí sola sea apta para demostrar la manifestación de la voluntad del sujeto, únicamente es idónea para individualizar a los sujetos contratantes, no así para probar la expresión de la voluntad de conformidad con el contenido del contrato. Por lo anterior, siempre y cuando esté acompañada de una firma a ruego válida, la huella digital será apta como elemento para manifestar el consentimiento.

La firma autógrafa cumple dos funciones diferenciables: individualización y expresión de voluntad. En cuanto a la primera, la firma es idónea para identificar a la persona que suscribe un documento. Respecto a la segunda función, con la firma se tiene por aceptado lo que se manifiesta en el documento.

Entonces, si bien la huella digital o dactilar cumple la función de individualización que se asigna a la firma, no cumple con la de expresión de voluntad. De aquí que la expresión de la voluntad de las partes, en caso de que el interesado no suscriba firma autógrafa, es compuesta.

En ese sentido, la huella digital individualiza al sujeto y, de forma complementaria, la firma a ruego hace las veces de expresión de la voluntad de quien se obliga. De modo que ante la falta de alguno de estos elementos, la expresión de la voluntad no puede estimarse plena. En consecuencia, por regla general, la huella digital desvinculada de una firma a ruego válida resulta insuficiente para manifestar el consentimiento en la formulación de los actos jurídicos que por disposición legal deben ser en forma escrita.

Así es el Derecho.