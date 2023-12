Huracán Otis y la niñez en Guerrero

Por Priscilla de Anda

El estado de Guerrero, México, se vio sacudido recientemente por el impacto devastador del huracán Otis, dejando a su paso una serie de desafíos que afectaron a diversos sectores de la sociedad. Sin embargo, uno de los aspectos más preocupantes es el impacto directo en la infancia, la educación y el desarrollo infantil temprano de miles de niños.

Por un lado, el desplazamiento forzado de familias enteras ha generado una realidad difícil para muchos niños guerrerenses. La pérdida de hogares y entornos familiares estables puede dejar cicatrices emocionales profundas en la infancia, afectando su salud, nutrición y bienestar mental y emocional a largo plazo; por otro lado, la educación, un pilar fundamental para el desarrollo, se ha visto gravemente interrumpida: escuelas cerradas, infraestructuras dañadas y comunidades aisladas han dejado a miles de niños sin acceso a la educación básica. La falta de recursos y la urgencia de reconstrucción plantean desafíos significativos para la pronta reanudación de las actividades.

Catástrofes como el huracán Otis, nos hacen volver a los inicios de Un Kilo de Ayuda. El terremoto de 1985 cimentó las bases de la organización, cuando jóvenes voluntarios se organizaron para recolectar kilos de alimento e insumos, y los repartieron entre los damnificados de diversos estados del país. Tras esta experiencia transformadora y motivados por seguir trabajando por el prójimo decidieron no parar tras concluida la emergencia. Hoy, cumpliendo 37 años de operaciones, Un Kilo de Ayuda se compromete nuevamente con este importante desafío; no solo atendiendo las necesidades más apremiantes, sino acompañando a las familias a regenerar el tejido social y a no perder la esperanza.

A través de una estrategia coordinada con los municipios de San Marcos y Florencio Villareal, habilitamos una sede que nos ha permitido trabajar hombro a hombro con más de 3,000 familias damnificadas. En una primera etapa priorizamos necesidades básicas a través de la entrega de paquetes de alimento, agua potable, filtros, y artículos de primera necesidad. Posteriormente levantamos un censo familiar que nos dejó ver las principales carencias de los pobladores; y a partir de dicha información, nos encontramos trabajando en red con otras organizaciones, fundaciones y autoridades locales en la reconstrucción de viviendas, rehabilitación de escuelas, entrega de tinacos y paneles solares para las familias afectadas. Finalmente, estaremos realizando talleres de rescate emocional en los próximos meses; así como mediciones antropométricas de peso, talla y detección de anemia capilar en menores de 5 años de edad, para otorgar suplementación, y desparasitación y contribuir con el adecuado estado de nutrición de los menores.

Es importante destacar que, a pesar de estos desafíos, las respuestas solidarias y las iniciativas de ayuda emergen para apoyar a la infancia guerrerense. Organizaciones nacionales e internacionales, jóvenes voluntarios y autoridades locales, hemos trabajado incansablemente para proporcionar refugio, alimentos y recursos pedagógicos, buscando reconstruir no solo las comunidades, sino también el futuro de los niños afectados. En tiempos de desastres naturales como el Huracán Otis, la ciudadanía se convierte en el pilar fundamental para la recuperación y el bienestar colectivo. Es crucial reconocer la responsabilidad compartida de proteger y apoyar a los más vulnerables, en particular, a los niños que enfrentan los impactos más profundos. Solo trabajando unidos, canalizando nuestros recursos, habilidades y empatía, podremos brindar el refugio, la educación y la atención necesarios para asegurar un camino hacia la recuperación. El compromiso con la infancia durante emergencias no solo es una muestra de solidaridad, sino una inversión en el futuro resiliente de nuestras comunidades. A medida que la comunidad se une para superar estos desafíos, se vislumbra la esperanza de reconstruir un futuro resiliente, próspero y sostenible para las generaciones venideras en medio de la adversidad.





Presidenta de Un Kilo de Ayuda