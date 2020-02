Idea musical

LUIS GERARDO SALAS





La música y la política

La manera en cómo estamos enfrentando la modificación profunda que efectivamente se está llevando a cabo en nuestra sociedad, consecuencia de la transformación política que estamos experimentando con la llegada del presidente López Obrador, tiene el riesgo de no llevarnos a la reflexión al convertir, a algunos, en reactivos inmediatos, sin la posibilidad de aprovechar el diálogo en este momento coyuntural.

Esa reacción inmediata que se caracteriza por el uso desmedido de adjetivos, el combate sin opción a un intercambio de ideas -partiendo de la descalificacion de la perspectiva del otro-, conlleva al peligro de crear una sola alternativa de realidad y verdad, que, en términos de estructura ideológica de la sociedad, se transforma en adoctrinamiento.

En fechas recientes, y cada vez con más enjundia, cada observación crítica que hago en redes sociales sobre las declaraciones y acciones del actual presidente, que desde mi perspectiva deben ser señaladas por múltiples razones -ejercicios distractorios del diálogo nacional, contradicciones ideológicas, señalamientos inoportunos desde el poder, ataques directos contra ciudadanos u organizaciones, falta de claridad en proyectos, etc-, siempre escritas con cuidado y respeto en la forma, sin abusar del lenguaje en forma de adjetivos o juicios ofensivos, cada publicación, repito, es atacada utilizando de manera recurrente, también con un notable incremento, el argumento de que yo sólo sé de música, y por lo tanto no debo opinar de política. Es decir: mi labor profesional en la industria de la música y de la radio, me impide tener cualquier criterio u opinion sobre política.

Sin embargo, la música, y en especial el rock’n roll, siempre ha estado cargado de política. Es su esencia y muchas veces razón de ser. Cuando la violencia verbal contemporánea de las redes me dice que mejor ponga música, y deje de hablar de política, pienso en: Marvin Gaye, 1971 abordando el tema central de la problemática norteamericana de los años 60 sobre los derechos civiles. Fela Kuti, criticando al gobierno nigeriano en 1976 que va a resultar en el asesinato de su madre en 1978. The Rolling Stones inspirando su discurso político en las revueltas del Left Bank.

La creación de Rock 101 en 1984 fue un acto totalmente político en contra del establishment, y el discurso de la estación siempre fue crítico y participativo, a tal grado de convertirnos en 1988 en la primera estación juvenil de México que entrevistó a todos los candidatos a la presidencia de la República. La historia de la música que nos dio sentido -y aquí sólo menciono algunos ejemplos sin intentar adentrarme en Dylan, Cohen, Patti Smith, The Who, The Clash, Killing Joke, U2, etc- está cargada de politica. Es imposible pensar en vivir sin el permanente intercambio de perspectivas y opiniones de nuestro entorno.