Idea musical

Situaciones extraordinarias merecen atención extraordinaria. Es es el principio con el que hemos trabajado desde las semana del 13 de marzo en Rock 101. Iniciamos con transmisiones ininterrumpidas en la FM de Guadalajara, 95.9, para acompañar a la ciudad en el primer fin de semana de ‘encierro voluntario’ que propuso el gobernador Alfaro. Guadalajara fue la primer ciudad que de manera oficial comenzo con el aislamiento social.

Desde esa semana, la del 13 de marzo, hemos estado transmitiendo ininterrumpidamente todo el equipo de Rock 101 hasta el día de hoy, haciendo hincapié en los fines de semana en donde realizamos transmisiones desde las 8 de la mañana y hasta las 12 de la noche en sábado, y hasta las 10 de la noche en domingo. Son ya cuatro fines de semana. Y serán los fines de semana necesarios para acompañarnos en esta situación extraordinaria.

En varias publicaciones se ha mencionado cómo la radio ha rebasado a los servicios de stream en el mundo, y ello no debería de sorprendernos. En Rock 101 hemos sostenido siempre que un servicio de stream es como tener un ‘cuate’ que tiene un ‘monton’ de discos y nos deja oirlos. La radio, por otra parte, es un medio de comunicación. Si bien los nuevos mercadólogos han intentado nombrar a los streams como ‘medios de comunicación’, esto es imposible porque no crean conexiones emocionales con sus usuarios –que, al final del día, eso son, usuarios-, a diferencia de la radio, que conecta sensible y emocionalmente con su comunidad, seres humanos en conexión humana que trasciende por mucho el papel limitado de usuario. Y éste ha sido el caso en estos fines de semana. La conexiones que establecemos con nuestra gente es la energía que necesitamos para continuar con nuestra aportación en esta situacion extraordinaria. Y es que somo también personas aisladas que estamos viviendo la misma monotonía existencial del confinamiento, con las mismas emociones de cansancio, hartazgo, frustración, incertidumbre… pero también de esperanza, optimismo, y energía ante el desafio de salir adelante y retomar nuestras vidas replanteando tal vez el papel de nuestra cotidianeidad una vez que volvamos a circular. La forma como nos estamos conectando humanamente ha convertido la experiencia, en nuestro caso, en una forma de reinventarnos todos los días al incrementar el contacto con nuestra audiencia, con nuestra gente. El incremento en la presencia de la estación, tanto en FM en Guadalajara, como vía internet en toda la Republica mexicana, es la vitalidad que nutre nuestro proyecto. Que lo ha nutrido siempre. Dedicarnos a lo que hacemos de corazón y apasionadamente y que se convirtió en una forma de vida profesional, consiste en esto precisamente: la atención extraordinaria que merece una situación extraordinaria. Es la contribución que agradecidamente ofrecemos todos los días por la oportunidad de tener el privilegio de iniciar el diálogo a través de nuestro medio. Un diálogo que se enriquece cada vez más con el aprovechamiento a fondo de las capacidades de un autérntico medio de comunicación, llamado Radio.