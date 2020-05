Idea musical

Freedom House y Reporters Without Borders publican cada año el estado de la censura en internet y la mass media para el ejercicio de la libertad de expresión considerando, adicionalmente, el riesgo que existe en el mundo para la práctica del periodismo. A este ejercicio enfocado al mundo profesional, se ha sumado la observación permanente de la participación de la gente en general a través de la internet.

Eritrea -país que además tiene uno de los índices de corrupción más altos del mundo de acuerdo al ‘Indice de percepción de la corrupción’- ha encarcelado a más de 500 bloggers que publicaron información que consideró contraria a su gobierno, y sólo operan medios electrónicos controlados por el Estado. A esa lista le sigue Corea del Norte, que creó un sistema de noticias llamado Kwangmyong, que transforma la información generada por el gobierno y que viene del exterior, para darle un sentido ‘apropiado’ a los intereses del Estado.

La lista de los 10 países con mayor control sobre Internet continúa con Arabia Saudita, Etiopía, Azerbaijan, Vietnam -que castiga a cualquier persona que critique al gobierno, via internet, basados en un concepto legal llamado artículo 58 que castiga ‘el abuso de la libertad democrática’-, Irán, China, Myanmar y Cuba, estos dos últimos con periodistas y bloggers en prisión por publicar información que ‘difama al Estado’.

A partir de la historia del rock’n roll se han censurado canciones por diversas razones, que van de la ‘perversión sexual’ hasta la ‘incitación a la desobediencia civil’ o la crítica al gobierno. En esta actitud ligera que caracteriza a la industria de la música, muchas de tales censuras han pasado a ser anécdotas divertidas. ¿Quién consideraría peligrosas Wake up little Susie de los Everly Brothers, o Physical de Olivia Newton John. My generation de The Who, Waterloo de Abba, Relax de Frankie Goes To Hollywood, I can’t stand losing you de The Police, Mack the knife -censurada en su momento por el regimen nazi-, y Give peace a chance’?

Aun así, todas estas canciones fueron censuradas en algún momento de la historia argumentando razones de protección a los valores sociales, a la educación juvenil o a las políticas de Estado. “Si las letras de las canciones convencieran a la gente de hacer ciertas cosas, ¿cómo es que no nos amamos los unos a los otros?”, fueron las palabras de Frank Zappa cuando se inició el movimiento del Parents Resource Music Center, dirigido por Tipper Gore, esposa de Al Gore, para etiquetar los discos con la calcomanía de ‘explicit lyrics’.

Y es que todos los movimientos que tienden a la censura, a la prohibición, inician como una puntada, pero pueden tener consecuencias determinantes en el control propagandístico y doctrinario de un país. Al limitar la comunicación, se limita el pensamiento critico y entramos a una zona de totalitarismo que continuará acotando todas las demás libertades.

Los gobiernos que censuraron las canciones listadas aquí fueron de corte conservador.

Todos los gobiernos con censura en internet y en la mass media, listados aquí, son dictaduras.