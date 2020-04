Idea musical | El tiempo

El tiempo

Time, Pink Floyd; Time in a bottle, Jim Croce; Time after time, Cindy Lauper; As time goes by, Sam...

El tiempo como una premisa en la creación de la música que, por cierto, está totalmente dominada también por éste. No el tiempo en cuanto a su cronología o duración de la canción o pieza. El tiempo como estructura de orden para crear los sonidos armónicos que componen lo que llamamos música.

Pero al tiempo al que nos referimos ahora es el tiempo que en la imaginación de poetas, escritores, músicos, transcurre de tantas maneras, todas esquivas, todas ilusas, que permite ubicar en algún momento de un infinito imaginario todas las fantasías de vida que nutren los sentimientos más agudos para la creación artística: nostalgia, tristeza, anhelo, frustración, pérdida... alimentando apasionadamente un discurso que a la luz de nuestra cotidianidad suena a frases ingeniosas para repetir, o a conceptos seductores para reflexionar alrededor de una mesa con amigos, con intereses románticos, con potenciales amantes o compañeros de vida, y una buena botella del ‘veneno’ de su preferencia.

Does anybody really know what time it is, Chicago; Too much time on my hands, Styx; Time is on my side, Rolling Stones...

Pero cuando nos encontramos ante un evento insólito que altera nuestras vidas de manera radical, toda esa discursiva del tiempo adquiere otro significado que trasciende la mera construcción de frases ingeniosas. Ante la expectativa de levantarnos por la mañana, y no tener otro asunto en la agenda que estar en el mismo lugar por las próximas horas de vigilia, comprendemos que la elasticidad poética del tiempo ha caído en las manos correctas que han sabido interpretar de la manera como nosotros no podríamos solos -nunca nos hemos visto en esta situación de buscar-nos sin alternativa-, artistas con una sensibilidad que en realidad nos están transmitiendo sus experiencias, sus vivencias, descritas de una manera estética que sea comprensible y aceptada por todos, en la que plasman los sentimientos que estamos encontrando en nuestro aislamiento. La experiencia compartida del tiempo en una conjugación permanentemente en movimiento construye una soledad productiva. Y es que efectivamente, los seres humanos somos tan predecibles como pensamos aunque tratemos de negarlo siempre. No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y la cotidianidad de la que rezongamos todo el tiempo, hoy se vuelve una auténtica quimera.

Tal vez hasta extrañamos la posibilidad de, en el papel que creemos nos toca en sociedad, mentarle la madre a alguien en la calle... porque en el aislamiento estamos descubriendo que cada mentada era una justificación concreta de nuestra existencia, de que estamos aquí. De que somos algo. Time is running out, Muse; Big time, Peter Gabriel...

Al final de JoJo Rabbit aparece una cita de Rainer Maria Rilke: ‘Deja que todo te pase a ti: la belleza y el terror. Sólo sigue adelante. Ningún sentimiento es final’, de un poema llamado Viaja al límite de tus anhelos. Que creo significa que todas las experiencias son una fuente de aprendizaje. Time is running out, Muse; Big time, Peter Gabriel...