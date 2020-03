Idea musical | La sociedad compartida

Uno de los conceptos más claros en la creación de Rock 101 fue el de la soledad compartida.

Un concepto que desarrollé a partir de la sensación tan especial que significó para mí buscar en las madrugadas señales de radio provenientes de los Estados Unidos a través del ruido blanco que dejaban en el aire las estaciones de México que cortaban señal a las 12 de la noche. Ir moviendo lentamente el dial en un radio AM de audífonos escuchando con atención cada ruido hasta reconocer algún sonido que parecía música, locución, sonidos de radio. Cuando descubría una señal y la ajustaba lo más posible podía escuchar la transmisión a través del ruido de la ausencia de señales en México, y me fascinaba la sensación de estar en contacto con una radio en otro país, en otra ciudad, con otras costumbres e ideas que había conocido recientemente y que, por lo tanto, me daban la posibilidad de imaginar las calles, las casas, los coches, los radios, en donde se estaba escuchando esta misma señal que yo, un niño en su cama en medio de la Ciudad de México, estaba viviendo.

Era una sensación que podría comparar hoy con la de un náufrago que visualiza un barco o tierra y al acercarse va incrementando esa sensación de pertenencia a su especie. Sensación que había ido perdiendo al estar solo en medio de un ambiente ajeno y extraño como el agua. Así, esos momentos de encuentro con una señal lejana me daban una sensación de pertenencia que rebasaba por mucho la mera experiencia de escuchar música. Al escuchar esas señales, sabía que había una gran cantidad de personas que estaban simultáneamente escuchando lo mismo que yo, y que compartíamos alguna emoción similar en cada uno de los estímulos que se presentaban: el sonido de las identificaciones, la voz y ánimo del conductor, la introducción de una canción, la canción misma… sensaciones únicas que me daban un sentido de pertenencia, a través de esa señal, a un grupo que automáticamente completaba mi soledad.

Esa sensación es el motor de mi idea de radio y hoy, más que nunca, adquiere una importancia trascendental cuando miles de personas nos aislamos en nuestras casas para evitar dispersar una epidemia que, más allá de la peligrosidad en nuestro propio contagio, puede poner en riesgo a cualquiera de nuestros vecinos, amigos, colegas, compañeros, o a sus seres queridos e importantes.

La reacción de nuestra sociedad civil que ha rebasado por mucho la reacción y dirección de las instancias federales de gobierno, habla muchísimo de quienes somos como comunidad ya que, si bien nos gritamos, nos estorbamos, nos ofendemos mutuamente en el estrés cotidiano, en los momentos necesarios nos comportamos como familia. Esa familia que no obstante los problemas y diferencias de la vida diaria, cuando el problema lo hacemos nuestro, apechugamos sin pretexto ni condición.

Y en el hilado de ese tejido social adherente, me imagino la recreación de nuestro fenómeno de radio: la soledad compartida. Viajando por el aire y por las nuevas redes ocultas de transmisión, todas las distancias que se acortan, cuando en la soledad nos vamos encontrando.