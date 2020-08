Idea musical | Recordando a Los Soprano

New Jersey blood o Family guy fueron los nombres alternativos que se propusieron. Los ejecutivos de la cadena que había decidido hacer la serie -esos personajes que no producen, no dirigen, no actúan, no escriben, pero opinan impunemente sobre las ideas de los creativos y artistas-, temían que el público asumiera que se trataba de una serie sobre ópera.

Las cadenas de tv abierta, CBSy NBC ya habían pasado la propuesta, y cinco meses después de aprobado y grabado el piloto, justo una semana antes de que expirara el precontrato que amarraba a los actores al proyecto, la cadena de tv por cable que había demostrado entusiasmo por el concepto apenas tomaba la decisión de confirmar su interés en realizar una primera temporada. En enero de 1999 salió al aire en HBO.

Los Soprano, nombre decisivo de la serie, y que era el nombre que su creador, David Chase, le había dado a su proyecto, cambiaría la historia de la televisión en seis temporadas y ocho años abriendo una nueva era que dio origen a una nueva forma de acercamiento con el medio, elevando la calidad de los contenidos con tramas más complejas, inteligentes y sorprendentes, transformando la importancia de la tv en su eterna competencia con el cine.

Con Los Soprano la tv dejó de ser el escenario de segunda, el de los ‘perdedores’ del cine, para crear auténticamente un nuevo género que ha sido el dominante en el siglo XXI.

Con constantes referencias y confusiones psicoanalíticas e interpretaciones simplistas en la relación de los protagonistas con la realidad circundante, Los Soprano es una síntesis de los valores que los baby boomers le darán a la tv con referencias permanentes a la cultura pop, convirtiéndose en un referente total para una nueva generación.

La complejidad del personaje de Tony Soprano, interpretado por James Gandolfini, fallecido en 2013 en Roma, dio al personaje una credibilidad tan sorprendente que le valió convertirse en el eje total del programa, lo que lo llevó a una negociación rudísima para la quinta temporada, que incluyó una demanda a HBO y ser contrademandado.

Aunque la cadena intentó por todos los medios presentar a Gandolfini como un ‘abusivo’, la realidad es que el elenco, todo, estaba de su parte y se alinearon con él, a tal grado de que, cuando concluyó las negociaciones y estuvo de acuerdo en recibir 11 millones de dólares por cada una de las últimas dos temporadas, le extendió un cheque por 33 mil dólares a cada uno de los 16 miembros del casting original, agradeciendo su solidaridad.

Al final, la necesidad de reforzar valores de carácter conservador llevó a los escritores a contrarrestar la simpatía que un sociópata estaba creando en la sociedad norteamericana, más la suma de las dificultades generadas en esos años entre Gandolfini y HBO, desafortunadamente perjudicaron los últimos siete capítulos de la serie, en donde se acentúa la violencia de los personajes, así como su vulgaridad, que aunque siempre presente desde el principio de manera sutil, reduce la excelencia de la interpretación de las cinco temporadas y media anteriores y anticipa un final que, inteligentemente, el creador dejó en entredicho.

El único personaje mas importante que el mismo Tony Soprano a lo largo de toda la serie es la música, siempre presente para definir escenarios y personalidades. https://rock101online.mx/podcast/los-soprano-14-de-enero-del-2019/