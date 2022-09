“Il Vate”, el poeta profeta II

Pocos artistas y escritores de la talla de Gabriele D’Annunzio han sido, ayer como hoy, tan acremente controvertidos, condenados, denostados y odiados pero también tan admirados y amados como él. ¿Cuál es la razón? Sin duda el haber sido considerado uno de los principales adeptos del fascismo -uno de los regímenes totalitarios más siniestros de la historia contemporánea, sobre todo por haber sido factor decisivo para la gestación del nazismo-, pero esto es sólo una ponderación superficial. Nadie mejor que el gran intelectual peruano, cumbre del socialismo sudamericano del siglo XX y contemporáneo suyo, José Carlos Mariátegui, para permitirnos entender a cabalidad el trasfondo.

Sí, “El Amauta” (el maestro, en quechua), el notable estudioso no sólo de la realidad americana, particularmente indígena, sino del contexto político e ideológico de su tiempo, en especial europeo y, en concreto, italiano, quien fuera testigo de la escisión ideológica que en Italia dio lugar a la fundación del Partido Comunista Italiano en 1921 mientras el fascismo comenzaba a cobrar forma de entre las severas contradicciones de la izquierda, tal y como lo confirman las hondas reflexiones mariateguianas vertidas en su revelador ensayo “Biología del fascismo” (“La escena contemporánea”, 1925). Veamos.

“Fascismo y Mussolini son dos palabras consustanciales y solidarias. Mussolini es el animador, el líder, el ‘duce’ máximo del fascismo… [de quien] se ha hecho mucha novela y poca historia… Se dice, por ejemplo, que Mussolini es el artífice del fascismo. Se cree que Mussolini ha ‘hecho’ el fascismo… Durante la campaña fascista, hablaba un mismo día en tres o cuatro ciudades. Usaba el aeroplano para saltar de Roma a Pisa, de Pisa a Bolonia, de Bolonia a Milán. Mussolini es un tipo volitivo, dinámico, verboso, italianísimo, singularmente dotado para agitar masas y excitar muchedumbres. Y fue el organizador, el animador, el ‘condottiere’ del fascismo”, pero “no fue su creador, no fue su artífice”. No teorizó, no filosofó ni le dio un verdadero programa, sólo un plan de acción, pasando del socialismo al fascismo y de la revolución a la reacción por la vía sentimental, no espiritual, como toda “apostasía histórica”. Mussolini era un ser “inquieto, teatral, alucinado, supersticioso y misterioso” que se sentía “elegido” por el destino para perseguir al dios nuevo y reestablecer en su retablo a los “moribundos dioses antiguos”.

¿Dónde entonces debemos o podemos encontrar al germen del fascismo y cordón umbilical entre éste e “Il Duce”? Justamente en quien fue el “Duce” originario contemporáneo: Gabriele D’Annunzio, del que El Amauta dirá: “D’Annunzio no es fascista. Pero el fascismo es d’annunziano”, como lo son su retórica, técnica, postura y grito: “¡Eia, eia, alalá!”, que no es sino grito epopéyico dannunziano, porque si de algo abrevan los orígenes del fascismo es de la literatura dannunziana y de la vida de D’Annunzio, al grado que aún y cuando el propio Gabriele renegara del fascismo y preconizara la amenaza que representaba Hitler, el fascismo no podría renegar de D’Annunzio, por ser “Il Vate” germen nutricio del estado anímico que permitió su incubación.

Todo comenzó con la gesta dannunziana acaecida al término de la Gran Guerra cuando la ciudad croata de Rijeka se convirtió en objeto de disputa. D’Annunzio, sabedor de la gran influencia italiana que existía en ella, encabeza el 11 de septiembre de 1919 la llamada “Empresa del Fiume”. Vestido de blanco y al frente de varios miles de excombatientes (“arditi”), declara al batallón internacional que resguardaba a Rijeka: “adelante, disparad contra estas medallas”. El 12 de septiembre recupera la ciudad y expulsa a los aliados. El 8 de septiembre de 1920 se hace proclamar “Duce” de la nueva Regencia de Carnaro a la que dota de Constitución: la primera de corte embrionario fascista. Introduce el saludo romano, el grito homérico de Aquiles e intercambios escénicos y retóricos con la población de gran intensidad dramática de corte nacionalista junto con un uso extremo de símbolos religiosos. Carnaro se erige en un estado corporativo y la música en prioritaria institución social y religiosa. Poco durará su experimento republicano. El 24 de diciembre fuerzas de la armada y ejército italianos obligan a D’Annunzio evacuar. El sueño dannunziano ha concluido, pero su recuerdo pervivirá en el ánimo de Mussolini.

Aníbal Ísmodes Cairo confirma en su prólogo a la obra de Mariátegui que el fascismo no fue una experiencia privativa de Italia, como lo concluyó El Amauta. El fascismo nacerá allí donde las fuerzas de la reacción se unan en haces contra toda revolución, de modo que mientras haya reacción el fascismo existirá, surgiendo y resurgiendo “con nuevas cabezas y en diferentes países. Hasta en los más insospechados… cada día más agresivo y pugnaz”.

La diferencia estriba a mi juicio en que así como Mussolini fue émulo grotesco y patético del inmortal D’Annunzio, sus respectivos émulos terminan siendo, a la postre, doblemente pequeños, grotescos y patéticos, pero no menos peligrosos.





