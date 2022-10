Ilegalidad, violencia: costo que todos pagamos

Sofía Ramírez Aguilar, directora de México, ¿cómo vamos?

Al igual que la inflación, la inseguridad y la violencia afectan más a las personas más vulnerables. La inflación porque las familias de menores recursos dedican una gran parte de su ingreso a comida y otros productos de primera necesidad; porque con mayor frecuencia compran en establecimientos y presentaciones donde la unidad es más cara: shampoo en presentación pequeña, cuatro rollos de papel del baño en la tiendita de la esquina y la comida para el día. Pero también porque la comida se está más rápido que el resto de las mercancías y servicios.

La violencia y la inseguridad tienen un efecto similar: afecta a quienes menores recursos tienen para vivir en un entorno seguro, vigilado, cuidado. Un terreno baldío o un camino mal alumbrado tiene implicaciones económicas y sociales para las personas que ahí habitan. En México, sólo un tercio de las personas nos sentimos seguras en nuestra ciudad (ENSU, INEGI, 2T2022), lo cual tiene implicaciones económicas: de la percepción del peligro depende si decidimos terminar la secundaria en el turno vespertino y regresar de noche a casa, abrir una estética o una papelería sin temor a que nos cobren derecho de piso o pedir una chamba para la cual hay que salir temprano por la mañana… y no hace falta ser experta para saber que las mujeres experimentamos menor sensación de seguridad que los hombres. Sólo el 27% de las mujeres nos sentimos seguras en la calle, mientras que un mayor porcentaje de hombres (39%, para ser exactas) se siente seguro en su ciudad (semáforo de Estado de Derecho, México, ¿cómo vamos?).

También son los micro, pequeños y medianos negocios quienes en mayor medida experimentan los costos de la inseguridad, la falta de leyes y la extorsión. No sólo es difícil que cuenten con servicios de seguridad privada, como los grandes corporativos, pues no pueden costarlos dada la pequeña escala. Quedan a merced de la seguridad pública, que frecuentemente no tiene las capacidades, herramientas ni capacitación para atender o prevenir las amenazas reales que enfrentan los negocios: el cobro de piso, la violencia callejera, los saqueos.

De hecho, es más fácil dimensionar el tamaño de la tragedia cuando nos damos cuenta que 99.8% de las empresas en México son micro, pequeños y medianos negocios, que dan empleo a 7 de cada 10 personas en el país. No sólo se pierden inversiones y gran parte espíritu emprendedor a manos de la extorsión y la violencia, sino que esa misma inseguridad acaba por impedir que esas MiPyMEs crezcan y se conviertan en empresas más grandes, prósperas, formales, y mejores sitios para dar empleo de calidad, según lo documenta Luis de la Calle en su libro Economía de la Extorsión.

Con mucho pesar, sabemos que los datos de violencia, inseguridad y extorsión no mejoran en el tiempo; las brechas de afectación a mujeres más que a hombres, y a pequeños negocios más que a grandes empresas, por mencionar algunos ejemplo, se mantienen en niveles altos porque como Estado -gobierno, sociedad y territorio- no hemos querido destinar los recursos necesarios a ello. Necesitamos una estrategia de seguridad que empiece por la prevención y abarque todo el camino con la ciudadanía: desde mejores policías, capacitadas en atender a la población, pasando por la procuración de justicia y acabando con mejores jueces y un sistema de justicia funcional.

¿Lo que está en juego? La solvencia de las finanzas públicas -que dependen de la recaudación de trabajadores y empresas que operen en la formalidad y paguen sus cuotas e impuestos-, la viabilidad de la economía y del Estado, la existencia misma de la democracia.