IMCO | La cobija no alcanza: Presupuesto 2021

El Paquete Económico 2021 se presenta en un contexto de crisis. El secretario de Hacienda recientemente dijo que era la mayor crisis padecida desde la Gran Depresión de 1932. El jaloneo por los recursos públicos apenas comienza. Se pidió “comprensión y solidaridad” como una advertencia para lo que viene. Lo interesante será conocer qué partidas de gasto serán las afectadas y de dónde vendrá el apretón de cinturón.

Es un hecho que el presupuesto vendrá con recortes. Los recursos públicos siempre escasos, ahora se verán doblemente impactados por la crisis. La caída de la economía ocasiona que los ingresos presupuestarios también disminuyan. De acuerdo con una proyección del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) habrá un déficit de ingresos de 391 mmdp. Este año, el gobierno federal logró librar la caída de ingresos petroleros y tributarios porque hizo uso de los “guardaditos” que existían a lo largo y ancho de la estructura pública.

Parte de esos recursos provienen de la recuperación o extinción de activos como los fideicomisos y los Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) o el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) que al primer semestre de 2020 reportaban 176 mil 963 mdp y 63 mil 633 mdp respectivamente. Estos fondos no existirán para “estabilizar” los ingresos el siguiente año, entonces, ¿cómo podrán sostenerse los programas y proyectos prioritarios del gobierno federal?

El gobierno renunció a todas las herramientas para allegarse de recursos. Ha sido enfático en que no se contratará deuda pública. Si bien el gobierno si ha incurrido en endeudamiento, se ha rechazado utilizar la Línea de Crédito Flexible de Fondo Monetario Internacional (FMI) para México con una vigencia de dos años por un monto de 61 mil mdd.

También se ha rechazado realizar una reforma fiscal que mejore la recaudación y aumente la carga impositiva. No existe un acuerdo en el propio partido del gobierno. La agenda legislativa de morena en el Senado de la República contempla incrementar las sanciones y penas en materia fiscal, legislar un impuesto a las herencias, agregar un concepto de contribución y una Ley sobre Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa. El Ejecutivo Federal ha rechazado esta agenda legislativa.

A pesar de que el gobierno quedó paralizado, existe una luz al final del túnel. El Banco de México podría registrar un remanente de operación histórico por alrededor de 500 mil mdp. Estos recursos son un salvavidas para las finanzas públicas. No obstante, el gasto no programable, es decir, aquel que no puede recortarse o reducirse en el corto plazo, como la deuda, las participaciones a las entidades federativas y las pensiones, tienen atado al presupuesto.

Ojalá los diputados discutan el Paquete Económico 2021 y logren impulsar un presupuesto contra cíclico: que gaste en los programas sociales sin limitarse solamente a ellos. Que invierta en proyectos que sean rentables y no en elefantes blancos. Que dirija apoyos a sectores clave como el turismo para combatir los efectos de la pandemia. De otra forma, el Presupuesto de Egresos 2021 dejará descobijados a muchos.





Coordinador de Gobierno y Finanzas del @IMCOmx.

@ManuGuadarrama