Imperdibles de esta semana

Dos figuras de la escena artística internacional estarán esta semana en la ciudad de México, que cada vez más se vuelve un punto obligado en la agenda de la vida cultural global.

Se trata de Michel Marc Bouchard y de John Cameron Mitchell, quienes además han desarrollado una importante labor en favor de la comunidad LGBTQ+, por lo que no es casual que estén aquí en este mes del Orgullo.

Bouchard no es la primera vez que está en México invitado por la compañía Los endebles, que encabeza Boris Shoemann.

Michel Marc es un reconocido dramaturgo canadiense que ha escrito al menos 30 obras, entre ellas Los endebles, Las musas huérfanas, El camino de los pasos peligrosos, Tom en la granja, La divina ilusión, que han visto la luz en los escenarios mexicanos.

Ahora Bouchard tiene tres días de actividad en el teatro La capilla (Madrid 7, Coyoacán). Inició ayer sábado con la lectura dramatizada de La noche en que Logan despertó; continúa hoy domingo a las 12:30 horas con otra lectura: El sapo, con Aquiles Pelanda; y concluirá este lunes 20 de junio con la conferencia magistral Las voces de la escritura Teatro-cine-ópera, que dictará Bouchard a las 12 del día.

Por otro lado, John Cameron Mitchell se presentará este próximo viernes 24 de junio, con su espectáculo musical John Cameron Mitchel & Friends, para recaudar fondos para el comedor comunitario y foro cultural Manos Amigues, el cual proporciona asistencia alimentaria y servicios sociales dirigido por y para miembros de la comunidad LGBTQ+ en la Ciudad de México.

El actor, escritor y director ha destacado por su participación como co-creador del largometraje musical Hedwig and the Angry Inch, por el que se hizo acreedor a un Globo de Oro como mejor actor; y otro reconocimiento como mejor director en el Festival de Sundance. Para el 2014 la historia, escrita por el mismo Cameron fue adaptada para teatro, y obtuvo dos premios Tony.

En el cine ha dirigido otras cintas como Shortbus y Rabbit Hole, ésta última estelarizada por Nicole Kidman quien fue nominada al Oscar. En televisión, apareció recientemente en Shrill, The Good Fight, Girls, y Mozart in the Jungle, compartiendo con Gael García Bernal.

Creó la serie de podcasts musicales Anthem: Homunculus protagonizada por Glenn Close, Cynthia Erivo y Patti Lupone y lanzó el álbum New American Dream. Está desarrollando una serie de comedia de podcast llamada Cancellation Island.

A la par de su carrera, John ha estado comprometido con el altruismo y la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ+ y por ello presentará su espectáculo conformado por un repertorio de canciones de sus largometrajes, así como temas emblemáticos de Led Zeppelin o Silvio Rodríguez, acompañados de anécdotas de su historia.

Estarán como invitados la estrella de cabaret, Amber Martin; Tak una estrella de música pop koreana, así como el guitarrista y compositor Todd Clouser y la banda musical Viva La Quinta.

La función será a las 19:00 horas, en el Comedor Comunitario y Centro Cultural, Manos Amigues, en Pedro Moreno 113, Colonia Guerrero. Los boletos ya están a la venta en boletia.com: $950 en preventa y $1100 el día del concierto.