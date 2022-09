Importan las encuestas, no los muertos

Pues dirá a lo que quiera el presidente Andrés Manuel López Obrador: Que si los neoliberales le dejaron un cochinero en materia de seguridad, que si le dieron manga ancha a la delincuencia organizada y desorganizada incluyendo a los narcotraficantes y otros tantos argumentos. La realidad es que en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña no hubo tantos muertos cómo los que se contabilizan en los primeros 4 años de la 4T.

Cifras oficiales y oficiosas de las mismas autoridades y organismos nacionales e internacionales que se dedican a elaborar las estadísticas, señala que el sexenio de AMLO pasará a las páginas de la historia de este país como el de los 150 mil y hasta 200 mil muertos provocados por el crimen organizado.

El sexenio de Calderón superó los 120 mil muertos, más del doble de los que se estimaban a la mitad de su administración. Con Peña Nieto, se rebasaron los 124 mil, y así como van las estadísticas en la 4T se calculan cerca de 200 mil al final del 2024.

AMLO, al igual que Calderón y Peña se resiste a aceptar cualquier cifra, sean 120 mil, 130 mil, 150 mil. Más aún, también al igual que aquellos, se niega a reconocer que su estrategia de seguridad está fallando, por no decir que no tiene ni pies ni cabeza. Calderón negó, a la mitad de su administración, que la guerra contra el narco la iba perdiendo; es más, nunca tuvo los pantaloncitos para aceptar que había utilizado la palabra “guerra”, “dije combate”, reiteraba cada vez que “le tocaban ese vals”. A pesar de que los observadores le hicieron un recuentito de cuántas veces había utilizado la palabra guerra, guerra, guerra, lo negó. Algo parecido ocurre con López Obrador: Cada vez que le muestran cifras oficiales y oficiosas de muertos que ha dejado la delincuencia organizada en los últimos cuatro años, lo niega, porque sus datos son otros. Bueno, también niega que su estrategia contra este flagelo esté fallando, y por lo tanto no va a recular. “Vamos a seguir, y eso es lo que me tiene tranquilo y optimista, y por eso sostengo que no vamos a cambiar la estrategia, porque nos está dando resultados”, declaró la semana pasada el presidente, a quien ´parece no importarle el número de muertos sino los resultados de las encuestas que lo apoyan.

De ahí pues que los cálculos aritméticos para lo que resta del sexenio, hablan de 150 mil y hasta 200 muertos. ¡Hagan sus apuestas!

Reconozca o no la cifra de los miles de muertos que van a estas alturas de su gobierno, lo que nadie podrá ocultar es que el sexenio de López Obrador ha sido y seguirá siendo el más violento de la historia de este país. Habrá que esperar para saber si quien llegue a la presidencia en 2024 podría superarlo.