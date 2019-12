Impulsando la competitividad de las Mipymes de desarrollo de software

Por Mirna Ariadna Muñoz Mata y Jezreel Mejía Miranda (Cimat)

Hoy en día, el software se ha convertido en el núcleo operacional en muchos sectores industriales; esta situación brinda a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) una gran oportunidad de crecimiento, ya que éstas son quienes desarrollan la mayor cantidad de programas informáticos, tanto para las pequeñas y medianas como para las grandes empresas.

Esta situación resalta la creciente necesidad de mejorar sus procesos de desarrollo de software, de manera que éstos les permitan desarrollar productos y servicios de calidad. Para lograrlo, se deben cumplir dos requisitos: (1) la integración de una cultura de procesos y mejora continua en las Mipymes, y (2) la dotación de personal altamente cualificado que tenga el conocimiento y las habilidades para trabajar exitosamente con modelos y/o estándares de calidad internacionales utilizados en las organizaciones.

Este artículo se centra en cómo mediante la implementación de la ingeniería de software ha sido posible dar una solución a esta necesidad.

Análisis del entorno

Como primer paso de esta investigación, se realizó un análisis de entorno en donde se detectaron como principales necesidades de las Mipymes dedicadas al desarrollo de software de Zacatecas, las siguientes:

1. Problemas organizacionales: falta de personal y de conocimiento y experiencia práctica en el uso de prácticas de ingeniería de software; asimismo, desconocimiento de un estándar que se adecúe a sus necesidades.

2. Problemas en la gestión de proyectos de desarrollo de software: falta de formalización de ordenes de trabajo; no definen planes de trabajo que incluyan recursos requeridos y necesidades de formación; no realizan gestión de riesgos, no efectúan revisiones del progreso del proyecto; falta de gestión de cambios del cliente, deficiencia en el control de los artefactos producidos, carencia de actividades relacionadas con el aseguramiento de la calidad, y no formalizan el cierre del proyecto.

3. Problemas en el desarrollo de software: falta de control en cambios a los requisitos del software; no realizan diseño del software; no documentan las pruebas realizadas al software ni los resultados de las mismas, ni tampoco llevan a cabo actividades de verificación y validación a los artefactos producidos durante el desarrollo de software.

Solución implementada

Para resolver la problemática identificada, se definieron tres actividades:

a) Selección de un estándar internacional que esté enfocado en Mipymes

El ISO/IEC 29110 proporciona una serie de guías y directrices desarrolladas para mejorar el proceso de desarrollo de software de las entidades muy pequeñas (empresas de entre 2 y 25 personas), ayudándolas en la implementación de buenas prácticas para la obtención de beneficios como incremento en la calidad del producto y/o servicio, reducción en tiempos de entrega y en costos de producción (ISO, 2012).

Del estándar, hay cuatro características que se pueden destacar: (1) presenta cuatro perfiles que pueden ser seleccionados de acuerdo a la necesidad de la organización; (2) comprende dos categorías de procesos (gestión de proyectos e implementación de software); (3) se puede utilizar independientemente del enfoque de desarrollo o metodología utilizados, y (4) proporciona un conjunto de elementos de proceso que facilitan su adopción (Muñoz, Mejía & Laporte 2018).

b) Definición de una estrategia para reforzar por una parte a las Mipymes

Se desarrolló una estrategia alineada a la Agenda Nacional definiendo dos actividades para lograr tal fin (Laporte, Muñoz & Gerançon, 2017):

1. Lograr que las Mipymes incrementen el nivel de capacidad de sus procesos a nivel nacional mediante la adopción de modelos y estándares que sirvan como referencia para la adopción de buenas prácticas de ingeniería de software.

2. Incrementar la calidad y cantidad de talento relacionado con el desarrollo de software y servicios de las tecnologías de la información (TI), fortaleciendo centros de desarrollo de software de las universidades con la implementación de modelos y estándares que permitan a los estudiantes desarrollar proyectos para clientes reales usando buenas prácticas de ingeniería de software.

c) Definición de un proceso que permitiera el acompañamiento para una implementación asistida del estándar en las Mipymes

La figura 1 muestra el proceso definido para el acompañamiento de las Mipymes a través de los cuales se logra una implementación asistida del perfil básico del ISO/IEC 29110.

Foto: Cortesía

Este proceso se ha implementado a través de la realización de seminarios y reuniones de trabajo con plazos de cuatro a seis meses.





Resultados

Los resultados de la implementación de este proyecto son considerados un ejemplo de éxito en la realización de investigación aplicada y que la disciplina de ingeniería de software es fundamental. A continuación, se listan los impactos obtenidos:





· Impulso de la competitividad de 10 Mipymes de Zacatecas, logrando una mejora en sus procesos y la obtención de la certificación en el estándar ISO/IEC 29110 que las hace competitivas a nivel internacional.

· Reforzamiento de nueve centros de desarrollo de software dentro de universidades zacatecanas, permitiendo a los estudiantes obtener experiencia en trabajar para clientes reales. Estos centros han obtenido la certificación en el estándar ISO/IEC 29110.

· Incremento en la aportación del estado del arte con la publicación de artículos en revistas y congresos internacionales relacionados con impulsar la competitividad de las Mipymes y Centros de Desarrollo de Software.





