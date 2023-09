Impunidad, derecho de piso y violencia, la maldita herencia

Por Vicente Gutiérrez Camposeco

No queda duda alguna, son ia impunidad, el desbordante crecimiento del crimen organizado, el creciente cobro de derecho de piso y la manipulación de la ignorancia de muchos mexicanos que, creyeron en las mentiras retrogradas y muy dañinas para nuestro querido México, lo que más nos daña como país. Hoy, lamentablemente los mexicanos somos testigos y; los hechos y números no mienten, la politiquera estrategia de “abrazo y no balazos” solo han demostrado el enorme fracaso gubernamental, en sus tres niveles, en materia de seguridad. De acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública, en el primer trimestre de 2023, 61 % de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad, de este porcentaje 68.1 % de las mujeres y 54.8 % de los hombres consideraron inseguro vivir en México.

El preocupante informe afirma que, de 10 ciudades más peligrosas del mundo, nueve son de México. El dato escalofriante pero muy real evidencia la política fallida de la administración en turno y el incontrolable crecimiento de la delincuencia organizada y los grupos delincuenciales (carteles) en nuestra querida nación. México concentró 9 de las 10 ciudades con la mayor tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en el mundo, de acuerdo con el ranking publicado este 2 de junio por World of Statistics, red global integrada por más de 2 mil 300 organizaciones que promueven la conciencia pública sobre el poder y el impacto de las estadísticas en la sociedad. El ranking lo encabeza Colima, con 181.9 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, seguido de Zamora, Michoacán y Ciudad Obregón, Sonora, con una tasa de 177.7 y 138.2 asesinatos por cada 100 mil habitantes, respectivamente.

Entre otras ciudades más peligrosas se encuentran también Zacatecas, Zacatecas (MX): 134.6, Tijuana, Baja California (MX): 105.1, Celaya, Guanajuato (MX): 99.6, Uruapan, Michoacán (MX): 78.3, Juárez, Chihuahua (MX): 67.7, Acapulco, Guerrero (MX): 65.6 y New Orleans, EEUU: 70.6. Las ciudades con mayor porcentaje de población de 18 años y más que se siente insegura fueron: Fresnillo (96.0 %), Zacatecas (94.3 %), Naucalpan de Juárez (88.0 %), Ciudad Obregón (86.4 %), Uruapan (86.2 %) y Colima (85.7 %).

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la violencia como “el uso deliberado de la fuerza física o el poder ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. Una de las formas a partir de las cuales se puede medir los niveles de violencia dentro de los Estados, es el homicidio, considerado como un delito violento (UNODC. 2019a).

En México hoy, una buena parte de la violencia criminal es ejecutada o recibida por jóvenes. Cada año ocurren más de 33,000 delitos contra menores de edad, más de 13,000 homicidios y 95 feminicidios. Además, a escala nacional hay más de 3,000 adolescentes en conflicto con la ley, más de 66,000 personas entre 18 y 29 años se encuentran en prisión y alrededor de 250,000 están en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos y la principal causa de muerte de las personas de 15 a 35 años son las agresiones y homicidios. Muy lamentable y preocupante.