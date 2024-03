IMSS fomenta el cuidado de la salud sexual

Por Guillermo Antonio Caballero Lara





La salud sexual, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, la cual no es la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad; requiere del respeto de los derechos sexuales de todas las personas para lograr experiencias placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación, violencia y estigmas.

La salud sexual es un aspecto importante en la vida de las personas para su salud y bienestar general, desarrollo económico y social.

Mantener una adecuada salud sexual depende de distintos factores, como el acceso a información de buena calidad, el conocimiento de riesgos, un entorno que afirme y promueva la sexualidad sin estigmas y el acceso a la atención de salud sexual.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fomenta la salud sexual entre la población usuaria a través de Chequeo PrevenIMSS, impartiendo promoción a la salud con temas referentes a salud sexual y reproductiva, uso correcto del condón, entrega gratuita de éstos, así como prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Además, se cuenta con los servicios de Planificación Familiar que, en las Unidades Médicas, otorgan consejería y métodos de planificación familiar, también a población no derechohabiente.

Para fortalecer las acciones del equipo de salud, el personal de Trabajo Social desarrolla las Estrategias Educativas de Promoción a la Salud; mediante dinámicas participativas se abordan temas del cuidado de la salud, entre ellos, la salud sexual y reproductiva.

Las ITS son padecimientos que se adquieren y transmiten por actividad sexual y son un gran problema de salud pública, especialmente entre personas de 15 a 49 años. Algunas de las ITS no causan síntomas, por lo que es importante seguir las medidas de prevención, realizar exámenes periódicos y acudir a revisión médica por lo menos una vez al año.

Estas enfermedades se pueden prevenir utilizando correctamente el condón y lubricantes al mantener relaciones sexuales, realizarse chequeos periódicos, aplicación de vacunas como la de Hepatitis B y la del Virus del Papiloma Humano (VPH), medicamentos como el PrEP (Profilaxis Pre-Exposición) y PEP (Profilaxis Post-Exposición) que reducen las probabilidades de contraer VIH, así como una educación sexual bien informada y libre de estigmas.

Para el IMSS es importante fomentar la salud sexual, por lo que exhorta a acudir a consulta en las unidad médica si se sospecha tener una ITS o si se detectan manifestaciones como: llagas, abultamientos en genitales o en zonas oral o rectal, secreción del pene o flujo vaginal inusual o con olor extraño, dolor o ardor al orinar o al tener relaciones sexuales, fiebre, sangrado inusual, dolor en la parte inferior del abdomen, picazón o enrojecimiento en genitales.





División de Promoción a la Salud de la Coordinación de Unidades de Primer Nivel del IMSS