Inbursa, ¿positivo desistir comprar Banamex?

Para la correduría internacional Barclays la decisión del grupo financiero que encabeza Marco Antonio Slim de abandonar el proceso de compra de Banamex la consideró como positiva. Y es que después de semanas de especulaciones sobre si Inbursa continuaría o no en la contienda, la confirmación de su salida, que no fue una gran sorpresa, permitiría a Inbursa aumentar la distribución de dividendos a sus accionistas y al mismo tiempo acelararía su crecimiento órganico. Y reconoció que si bien el acuerdo de compra podría haber sido transformador, dando a Inbursa una escala completamente diferente en el segmento de consumidores de mayores rendimientos, la potencial adquisición no habría estado exenta de desafios. Barclays mantuvo su recomendación de desempeño superior al mercado y un precio objetivo de 43 pesos, un rendimiento potencial cercano a 15%.

Mejores perspectivas

La Sofom Fimubac, que encabeza Alberto Alvo, reportó el aumento de sus calificaciones crediticias por parte de Fitch Ratings y HR Ratings, ante el mejor desempeño de los niveles de morosidad, y al mismo tiempo la estabilidad y rentabilidad de sus operaciones en una coyuntura más complicada para el sector financiero en su conjunto. HR Ratings, destacó la adecuada gestión de los procesos de originación, seguimiento y cobranza de la cartera, que se reflejan en una mejora en el índice de morosidad y morosidad ajustado en 5.0% al segundo trimestre del año contra 7.2% del mismo periodo del año anterior. Por su parte, Fitch Ratings explicó que el aumento de su calificación consideró las mejoras en la automatización de procesos y sistemas internos, mayor estabilidad y mejora en los niveles de originación desde la última revisión, el enfoque conservador adoptado por la entidad en la incursión a negocios nuevos, y también la mejora en cartera vencida.

¡Todos a bordo!

Recientemente el vicepresidente & CCO de E-NAV Offshore, Diego Aguilar, fue el anfitrión de una reunión de negocios, celebrada con el Ministro de Estado de Comercio e Industria de Singapur, Alvin Tan, auspiciada por la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac), que preside Norma Becerra Pocoroba. En el encuentro donde además participó la recientemente creada Cámara México-Singapur se llamó a maximizar las oportunidades para incrementar el comercio exterior vía marítima, las inversiones en materia de la industria Marítima y Portuaria, así como en turismo y desarrollo tecnológico, sin dejar fuera el nearshoring.

E-NAV Offshore, con sede y origen en Tampico, se convirtió en los últimos tres años, en la mayor naviera mexicana de servicios costa afuera, contratada por petroleras internacionales que trabajan en aguas mexicanas como ENI, Hochi, Hokchi Energy, mientras a escala internacional es proveedor de los gigantes Chevron, Shell, Atmos, Saudi Aramco, Qatar Gas, Petronas, entre muchos otros.

@robertoah