Indicadores, no musicales, de Cancún

¡Prohibido!, ¡Queda prohibido transmitir cualquier contenido que promueva actividades ilícitas! En octubre del año pasado la Comisión de Radiodifusión de Jamaica emitió una directiva dirigida a todas las estaciones de radiodifusión con el fin de “mantener la radio libre de contenidos ofensivos o nocivos como: Fraude, abuso de drogas ilícitas, justicia popular, uso ilícito de armas de fuego o de cualquier arma ofensiva, uso de lenguaje soez en letras de canciones y cualquier actividad ilícita”.

Sin embargo, en 2022 ese país registró mil 498 asesinatos, a causa del tráfico de armas, provenientes de EE. UU., esta situación llevó a las autoridades a recurrir a la ONU, pero esto no cambió desafortunadamente su realidad. A mil 183 Km se encuentra el paradisíaco estado de Quintana Roo, gobernado en diferentes territorios por Morena. De acuerdo con la ENVIPE 2022 elaborada por el INEGI, al mando de Graciela Márquez, en esa entidad 27.9% de los hogares fueron víctimas de un delito durante 2021 (168 mil 232 de 603 mil 312 hogares).

El fraude bancario al consumidor fue el delito más alto (24%), seguido de robo, asalto en la calle y transporte público (15.8%). Las flagrancias más altas fueron la extorsión, robo a casa habitación, amenazas verbales, secuestro exprés, delitos sexuales y robo total o parcial de vehículo. Hace unos meses platiqué con un taxista de Cancún, quien me contó: “Un día llegó la maña y me dijo que en mi sitio había 30 taxis y que en una semana regresaría por la cuota, y que lo único que tenía que hacer es avisarles, y que no me peleara con los que no aceptaran, solo me pidieron una lista y ellos se encargarían”. Este ejemplo de extorsión a unos Km de la zona hotelera seguramente no es el único.

El ejemplo del taxista también puede dimensionarse de la siguiente manera. En el 84.3% de los delitos, se registró un daño económico (54.3%), emocional o psicológico (24.5%) y físico o laboral (5.6%). Se estima que el costo a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 6 mil 775.5 mdp. En todo México fue de 278.9 mil mdp, es decir, 1.55% del PIB. Además, las medidas preventivas para los hogares representaron mil 320.4 mdp.

Se estima que en 2021 se denunciaron sólo 12.4% de los delitos, de los cuales las autoridades iniciaron una carpeta de investigación en siete de cada 10 de los casos. Esto es, del total de delitos, se inició una carpeta de investigación en solo 8.7%. En otras palabras, la cifra negra en el estado corresponde al 91.3%, que significa que no se denunció, ni inició ninguna investigación. Entre las razones de las víctimas para no hacerlo destacan: La pérdida de tiempo (34.3%) y desconfianza en las autoridades (17.4%). Asimismo, casi siete de cada 10 quintanarroenses consideran la inseguridad como el problema más importante, seguido del aumento de precios (40.1%) y el desempleo (30.2%).

Recientemente, a través de un vídeo por parte de Jorge Aguilar Osorio, secretario general del Ayuntamiento de Cancún se informó: “Con atención a lo sucedido en redes sociales sobre la no realización del concierto del día de ayer, es por la coherencia que tenemos como autoridades municipales en la búsqueda de una sociedad en paz y libre de cualquier acción que generen la violencia de cualquier tipo”; refiriéndose a la cancelación de corridos tumbados y de no otorgar permisos para conciertos que “promuevan la violencia”.

No existe evidencia científica de que prohibir música cambiará el comportamiento de los seres humanos, como ocurre en Jamaica. Ojalá así fuera y que dejando de escuchar “ella baila sola” de la doble P, mejoraría la seguridad. En Quintana Roo las cinco conductas delictivas o antisociales más frecuentes son: Consumo de alcohol en la calle, consumo de droga, robos o asaltos frecuentes, venta de droga y disparos. La buena noticia es que la próxima ENVIPE corroborará o refutará con indicadores, no musicales, la estrategia en el combate a la inseguridad y el cambio de las conductas humanas. De verdad que son unos genios, solo falta que obligar a escuchar cantos gregorianos en el Coco Bongo.

