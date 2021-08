Por: Elian G. Yañez

Cuando hablamos de infancias trans la mayoría de personas que no tienen una información clara creen que estamos siendo obligades, este tipo de pensamientos hace aún más difícil esto. Las personas trans hemos pasado un constante rechazo por la sociedad, una falta de empatía, ante miembros de la sociedad Nostres no merecemos respeto.

Pero, después de las generaciones mayores de edad se están olvidando a personas muy importantes, nosotrXs las infancias trans, el congreso de la ciudad nos está dejando a un lado ignorando nuestra lucha, nuestros derechos, y lo que sentimos. Una acta de nacimiento dónde se nos reconozca nos haría la vida más sencilla, sin explicaciones, sin preguntas. Estaría genial que el lugar donde vivimos nos reconozca, que se haga saber que somos valides. Hace mucha falta escucharnos, saber nuestras experiencias de vida, lo que pasamos día a día…

“Que me llamen Elián sería algo importante en mi vida, porque sería respetado por el nombre con el cual me identifico, para mí “Elián” es algo genial, es un sinónimo de felicidad, de paz conmigo mismo, para muchos es un simple nombre, pero para mí es algo muy importante, es el nombre con el que me identifico, el nombre que quiero, el que me gusta, con el que me siento cómodo. Aunque sé que soy Elián, para mí tener una acta sería que se respetará mi identidad, que se respetará como y quién soy, me daría libertad, me sentiría feliz al ser llamado así, porque finalmente ese es mi nombre. Mi vida cambiaría si todos dejarán de llamarme por un nombre que no me gusta y no me siento cómodo, cambiaría en que sería más respetado, me harían menos preguntas que no quiero escuchar, pero sobre todo me sentiría yo. Y eso es lo que más importante, sentirme bien, sentirme feliz, vivir como soy, vivir como desde un principio lo pude haber hecho.





Elián tiene un significado de “Rey de la luz” y para mí, eso significa libertad.”

Hace algunos meses yo le escribí esa carta a Tania Morales, antes de tener mi acta de nacimiento, ahora me doy cuenta de que no todes tienen la oportunidad de viajar a Jalisco como yo lo hice, ni encontrarse con personas que le ayuden de una manera incondicional, para nosotres las personas trans, infancias y para las nuevas generaciones que llegarán nuestro nombre significa algo valioso.

Algunas vidas trans dependen de ese reconocimiento, Luchemos por un mundo donde nosotrxs las personas diversas ya no tengamos miedo, seamos libres, y la sociedad nos reconozca por lo que somos, humanxs.