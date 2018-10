¿Será verdad que los editores de medios y responsables de las plataformas en internet tienen la responsabilidad de descartar la información venenosa y falsa que cada vez es más frecuente?

Esto se preguntó un editorial de The New York Times (19 de octubre) ¿En qué momento le pusimos más interés a la vida digital?, ¿Por qué el dinero real en las grandes compañías migró hacía lo digital? lo mismo que enamorarse, destruirle la reputación a un político o artista, o cometer un delito y hasta tener sexo, se pregunta el mercadólogo Paco Santamaría en su libro Yo digital. La realidad de las realidades ¿Valdrá la pena dejar de ser analógico o estamos en los últimos momentos de nuestra auténtica humanidad?, entre otras preguntas. Pero mejor vamos por partes:

¿A dónde vamos? En China ya comenzó un experimento socio digital que propone la “puntuación” de “los buenos ciudadanos” realizada por todos los demás habitantes, es decir, ya todos pueden ser el Big Brother de George Orwell. En nuestro país hay otro tipo de experimentos, seguimos el juego de conversación a un político que inteligentemente comunica online y offline y que “por primera vez se le preguntó al pueblo —como ejercicio democrático— ¿Dónde desea la construcción del aeropuerto?” Los enterados dicen: “El Peje lanza el anzuelo y nos engancha con discusiones que él quiere y como él quiere. La consulta es una estrategia política para una decisión política. Nada es técnico. Él ya ganó por tres lados: 1.- Nos puso en acción y discusión, 2. Si gana Santa Lucía, gana su idea (como sucedió), 3. Si gana Texcoco se lava las manos con un "yo pregunté". En síntesis, no te claves, no sigas el capote, piensa fuera de la caja”.

No son solo los reporteros. Investigadores y académicos recurren a fuentes de información falsa en las plataformas de redes, lo que hace que sus hallazgos estimulen y sirvan de propaganda para la información falsa. En nuestro país destacan sitios generadores de fake news como Nación Unida con más de 796 mil seguidores y El Mexicano Digital.com, TodoInforme- .com, entre otras.

Ejércitos de cuentas. Hace unos días una pregunta de The New York Times hizo que Facebook eliminara una red de cuentas vinculadas al Ejército de Myanmar (Estado del Sudeste Asiático con límites en la India y Bangladés al oeste). Aunque Facebook ya estaba al tanto del problema, la solicitud de comentarios de The Times señalaba casos específicos de "páginas de entretenimiento, belleza e información aparentemente independientes" que estaban vinculadas a una operación militar que sembró el sentimiento anti-Rohingya en internet.

Los cambios digitales en nuestra vida son cada vez más trascendentes en la manera de comunicarnos. Agreguemos la cita del naturalista inglés Charles Darwin: “No es el más fuerte de las especies la que sobrevive y tampoco la más inteligente. Sobrevive aquella que más se adapta al cambio”. ¿Y si tratamos de cambiar nuestro entorno?, ¿Hasta dónde recurrir a las redes o experiencias offline?, ¿Hay solución a la información venenosa? El español Jaime de Miquel tiene razón: “En la política moderna ya no es necesario prometer soluciones, basta con que el elector sepa que el político le entiende. Sentirse comprendido es más importante que el programa electoral, sobre todo en una época de crisis de representatividad.”

Académico y comunicólogo

político por la FCPyS-UNAM.

@gersonmecalco