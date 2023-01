¿Informados, pero angustiados? Mejor no, gracias 

Desde hace al menos quince años se dice que los medios que llamamos “convencionales”, es decir, la prensa, la radio y la TV, cada vez se consumen menos como fuentes directas de información a nivel mundial. Es decir, que cada vez la gente ve y escucha menos los programas informativos y compra o se suscribe menos al periódico.

Aunque esta tendencia cambia de país en país, la explicación principal que se ofrece tiene que ver con el avance de la digitalización y la aparición de espacios que, como las redes sociales, nos presentan noticias e información por vías alternativas –aunque en muchos casos, las fuentes sigan siendo esos mismos medios convencionales (lo que a su vez ha conducido a disputas entre organizaciones mediáticas y plataformas por derechos de uso, intermediación y publicidad… pero ésta es otra historia).

Sobre lo que nos interesa reflexionar aquí es acerca de un fenómeno preocupante relacionado con el consumo de noticias. En un trabajo de investigación apenas publicado, en asociación con el prestigiado Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, en Inglaterra (cito fuente al final, para su consulta), los autores ofrecen algunas respuestas a un fenómeno que se registra de manera cada vez más común: en general, la gente prefiere alejarse de la información y las noticias. ¿Por qué?

Según este estudio, el alejamiento del consumo de noticias entre la población participante se explica a partir de dos aspectos. Por una parte, los participantes reportan que pensar en las noticias les produce una enorme ansiedad, por lo que, de entrada, evitan consumirlas. Por la otra, también reportan que, por lo general, las noticias les ofrecen muy poca información que tenga un valor práctico, por lo que tampoco les encuentran gran utilidad. Estos resultados son similares a los reportados en otro estudio, esta vez del Centro Shorenstein de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, sobre el consumo de información sobre COVID-19 en 84 países. En este trabajo también documentan la manera en que las noticias negativas sobre COVID-19 terminaron por alejar a las personas de la información por la angustia que les producían. Además, las personas también reportan sentirse impotentes frente a este tipo de información.

Me parece que los resultados de estos dos estudios ofrecen un par de buenas lecciones a nuestros medios informativos y a nuestro periodismo. Para empezar, más allá del valor meramente informativo, las noticias tienen una dimensión emocional que debe tomarse en cuenta a la hora de decidir sobre temas y ángulos de cobertura periodística. Relacionado con esto, si bien es cierto que existe una feroz competencia por la atención de los públicos por parte de plataformas, redes y medios, habría que pensar si destacar necesariamente el lado más problemático y negativo de los eventos está generando los resultados deseados en términos no solo de “clicks” y consumo, sino de formación cívica para la ciudadanía. A fin de cuentas, si las personas comienzan a alejarse de las noticias por sentirse angustiadas, no hay ganancia para nadie: no habrá ni un periodismo rentable, ni una ciudadanía informada. Finalmente, también es importante reflexionar acerca del sentimiento de impotencia que registra el estudio del Centro Shorenstein como razón del alejamiento. En principio, la información que nos proporcionan medios y periodistas debería contribuir a lo opuesto: a fomentar la participación entre la ciudadanía; a propiciar un sentido de “lo público”, es decir “de todos”, de lo que “es abierto”, del espacio y de los temas sobre los que es “posible incidir”.

La forma en que consumimos nuestra información para estar al día y tomar las decisiones que nos importan es un asunto de gran interés tanto para la propia industria mediática como para los periodistas y los estudiosos. Hay razones no solamente de viabilidad económica, sino de formación ciudadana. A fin de cuentas, se supone que una sociedad que aspira a la democracia no puede prescindir de una ciudadanía medianamente enterada de lo que ocurre a su alrededor.