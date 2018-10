Infraestructura y energía | Refinar petróleo

Una definición: la actividad para convertir el petróleo en productos utilizables mediante procesos de presión, calor o químicos. ¿Definición en términos prácticos?: un requisito para que un producto inútil en su forma natural -como el petróleo- se convierta en algo útil y comercializable como la gasolina, el diésel, la turbosina y algunos precursores para la industria petroquímica, o el asfalto. Es una actividad cara, muy compleja y que pocos pueden hacer.

Es una industria con muy altos costos de inversión y que requiere de grandes volúmenes de producción por ser una industria de bajos márgenes de utilidad. Es decir, no es una actividad muy rentable, pero indispensable en la vida moderna; el negocio del petróleo está en extraerlo de la tierra, la refinación es un requisito para que sea comercializable al público.

¿Cuál es la utilidad de refinar petróleo? Quizá 10 por ciento en un buen año, con alto riesgo y con probabilidad de que sea menor por circunstancias incontrolables para el refinador. Compárese con el rendimiento de los bonos del tesoro americano a 30 años en 3.24 por ciento, sin riesgo alguno, básicamente en ningún sentido, y se verá que la refinación es un negocio bastante marginal.

¿Por qué hay quien lo hace? Quizá porque alguien tiene que hacerlo, pero sabiendo que debe realizarse de forma eficiente para que sea rentable. Y esto presupone que las empresas de refinación están dotadas de liquidez suficiente para darles mantenimiento con la frecuencia que requieren, que los precios a los que pueden vender sus productos no están controlados para mantener baja la inflación y que cuentan con relaciones laborales enfocadas a la productividad.

También es cierto que integrar verticalmente la producción de petróleo a la actividad de refinación no es necesariamente la mejor receta dentro de los confines de un país. Esto porque las refinerías, para minimizar su costo de inversión se diseñan para procesar eficientemente un rango de calidades de petróleo, y no cualquiera que pudiera suministrárseles. De hecho, esa es la razón por la que Petróleos Mexicanos importa ciertas cantidades y calidades de petróleo, y por la razón por la que no necesariamente utiliza el petróleo que produce en el país. Buena práctica de la administración de Pemex, sin duda.

Para la actividad de refinación es clave también que los precios de los productos que vende estén denominados, o referenciados, al dólar. Por un lado, los precios de su insumo fundamental, el petróleo son en dólares, y el dinero que se usa para construir las refinerías, por razones intrínsecas a la economía, está también denominado en dólares.

He ahí la razón por la que en nuestro país, ahora, los precios de las gasolinas observan las variaciones que tienen los precios internacionales de los suministros necesarios para elaborarlas.

¿Cuánto bajaría el precio de las gasolinas en México si las produjéramos total y completamente en el país? Quizá un peso por litro, si lo hiciéramos muy eficientemente.

mail: eduardoandrade@mexiconecesitaingenieros.com.mx