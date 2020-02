Ingrid: La violencia imparable

No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar.

Angela Davis





1. Feminicidios: contradicciones y omisiones. El asesinato de Ingrid Escamilla, joven de 25 años, a manos de su pareja, incentivó las alertas que pueblan el país acerca de la violencia contra las mujeres. Como carrera de relevos, el cruel atentado contra Ingrid focaliza la terrible situación por la que pasan segmentos significativos de mujeres. Ingrid es una más de las víctimas de un fenómeno que atraviesa clases y estamentos sociales. Los diversos datos implican una seria reflexión. Por ejemplo, el llamado mapa interactivo de feminicidios en México registró alrededor de 2 mil 700 casos cometidos en 2019, lo que significa más del doble de casos de los mil 6 reportados oficialmente por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). La diferencia de cifras, según María Salguero, creadora de dicho mapa estadístico, con el Secretariado es su falta de precisión, “porque únicamente se basan en los datos que las Procuradurías y Fiscalías estatales reportan como feminicidio y dejan fuera lo que realmente está ocurriendo en las calles de todo el país” (Milenio, 22/01/20, p.17).





Si abrimos nuestra mirada a los delitos sexuales, éstos cerraron el 2019 con 51 mil 146 denuncias, la mayor cantidad desde que las autoridades comenzaron a contabilizar éste tipo de crímenes en 1997, de acuerdo al SESNSP. Entre los delitos sexuales que fueron denunciados en 2019 destaca el ataque sexual, el cual sumó 23 mil 32 denuncias, y equivalen a 45% de los casos totales. De acuerdo con el INEGI, 9 de cada 10 víctimas sexuales son mujeres. Nada ha detenido los ataques contra ellas, el año pasado se presentaron 17 mil 46 denuncias por violaciones simples y equiparadas, ésta cifra representa la mayor cantidad que se tenga registro para ese delito. En el caso del acoso sexual, escenificado en lugares públicos y sitios de trabajo, alcanzó 4 mil 205 casos, lo que significa un incremento de 55.7% respecto a 2018. En términos comparativos, de nuevo el INEGI constata, que, 27 de cada 100 mujeres padeció algún hostigamiento físico y sexual (Milenio, 22/01/20, p.16).





2. Los peligros de la inmediatez. Frente a éste terrible panorama han reaparecido los voceros de la mano dura, incluso en la UNAM, proponiendo mayores penas y castigos a los victimarios como solución inmediata. Estos son pequeños cataplasmas para intentar saciar el enojo social. Se requieren medidas integrales y multidisciplinarias que atiendan el coctel de factores de riesgo que están presentes en una audiencia social machista y patriarcal.





pedropenaloza@yahoo.com

Twitter: @pedro_penaloz