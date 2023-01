Inicia foro económico de davos

Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz

Instagram :Hectormunoz www.hectormunoz.com.mx





El Foro Económico de Davos vuelve a escena para recibir desde ayer lunes y hasta el próximo viernes a las personas más ricas del mundo, junto a los dirigentes políticos mundiales. Esta edición de 2023, tiene el nombre de "Cooperación en un mundo fragmentado" y se analizarán distintos temas clave; tal como el descontrol inflacionario que se ha enfrentado, el bajo nivel de crecimiento en las economías y los altos niveles de deuda. Incluyendo el riesgo de una recesión. También los nuevos sistemas de inversión, comercio e infraestructura en las economías; incluyendo las graves vulnerabilidades sociales. La cumbre de Davos acogerá, entre otras personalidades al canciller alemán, Olaf Scholz; Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea; Antonio Guterres, secretario general de la Naciones Unidas; Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Además, el presidente Yoon Suk Yeol de Corea del Sur, el presidente Gustavo Petro de Colombia y el presidente Ferdinand Marcos Jr. de Filipinas. Casi 300 ministros de distintos gobiernos también participarán. Estados Unidos estará representado por funcionarios como el delegado presidencial para temas climáticos John Kerry, la jefa de inteligencia nacional Avril Haines y la representante comercial, Katherine Tai, aparte de varios gobernadores y legisladores. El miércoles, Petro participará junto a Cháves y Lasso en el evento ‘Liderazgo para América Latina’. También estará Fernando Haddad, ministro de Finanzas de Brasil, como representante del gobierno Lula y Raquel Peña, vicepresidente de República Dominicana. En la edición de este año, los temas a discutir están relacionados con medioambiente, inversión, comercio, infraestructura, salud, movilidad, entre otras.Otro tema clave del Foro Económico Mundial 2023 será los riesgos geopolíticos que predominan en la actualidad; tal como la guerra entre Rusia y Ucrania. Estaremos atentos.

MIGUEL ÁNGEL CHICO ACOMPAÑA A ADÁN AUGUSTO LÓPEZ A SONORA PARA TRATAR CONFLICTO EN CANANEA

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el coordinador de Seguimiento de la Planeación Institucional de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Chico Herrera hacen muy buena mancuerna y juntos acudieron a Sonora para reunirse con el gobernador, Alfonso Durazo Montaño e integrantes del Sindicato Minero de la Sección 65 de Cananea, con el objetivo de resolver conflictos que el gremio minero enfrenta en la región. En el encuentro el secretario de Gobernación, Adán Augusto López manifestó la disposición del gobierno federal de buscar una solución a la problemática en la región al tiempo que refrendó la visión de ser un gobierno de puertas abiertas al diálogo, y de la búsqueda de acuerdos y soluciones en aras del bienestar de la población.. Además de Miguel Ángel Chico, en la mesa de negociación estuvieron el subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, César Yáñez Centeno, así como los directores generales del Seguro Social, Zoé Robledo; y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Carlos Martínez Velázquez. Asimismo, el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Enrique Irazoque Palazuelos.

MIGUEL ANGEL MANCERA MUY FELICITADO EN SU CUMPLEAÑOS

Quien estuvo muy felicitado fue el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera pues celebró su cumpleaños número 57, sin embargo el legislador mantuvo una intensa agenda de trabjo ya que el fin de semana estuvo presente en el Cuarto Informe del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Pero el perredista no descuida su labor legislativa y la semana pasada presentó una iniciativa que, sin duda, hará felices a millones de trabajadores ya que propuso una reforma constitucional para reducir la jornada laboral de ocho a seis horas diarias. Y es que Mancera justificó su propuesta al argumentar que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el trabajar jornadas prolongadas ha provocado la muerte de 745 mil personas por accidente cerebrovascular.Estos empleados trabajaban 55 horas a la semana o más. Agregó que entre el 2000 al 2016 las muertes debido a cardiopatía isquémica incrementaron en un 42 por ciento como consecuencia de jornadas laborales prolongadas.

INICIAN PRECAMPAÑAS PARA ELECCIONES EDOMEX, DELFINA GÓMEZ LA MÁS ADELANTADA

En la carrera por la gubernatura al Estado de México la precandidata de la alianza de Morena, PT y Partido Verde, Delfina Gómez, va más que adelantada pues fue la primera en arrancar su precampaña y durante un mitin en Nezahulcóyotl arremetió en contra de la alianza Va por México, porque dijo que sólo se unieron para “seguir robando”, pues consideró que sólo se juntaron para seguir repartiéndose privilegios, pero confiada señaló que en los comicios del próximo 4 de junio los mexiquenses les darán una lección. Por lo pronto la morenista ya adelantó que recorrerá todos los municipios mexiquenses. En el caso de Alejandra del Moral, será hasta mañana cuando haga su registro formal como aspirante a la candidatura por lo que será hasta entonces que inicie la precampaña. Mientras que Juan Zepeda no realizará precampaña, toda vez que en Movimiento Ciudadano la selección de candidatos es por designación. Cabe mencionar que en esta etapa que concluye el 12 de febrero, el artículo Artículo 241 del Código Electoral establece que sí se pueden hacer reuniones públicas o privadas, debates, entrevistas en medios de comunicación, visitas domiciliarias, asambleas, marchas, actividades que realicen los partidos políticos, dirigentes y aspirantes, propaganda de precampaña, fabricada con material biodegradable, no tóxico y reciclable. Y lo que no se puede hacer de acuerdo a la ley porque serán considerados como actos anticipados de campaña: aquellos que realicen los partidos políticos fuera de los plazos que establece la ley, es decir en Coahuila: del 2 de abril al 31 de mayo y en el Estado de México: del 3 de abril al 31 de mayo. En estos actos no se debe solicitar el voto ciudadano en favor de ningún candidato, para acceder a un cargo de elección popular, publicitar sus plataformas electorales, programas de gobierno, posicionarse a fin de obtener una candidatura y participar en el proceso de selección interna

Y EN COAHUILA ARMANDO GUADIANA, MANOLO JÍMENEZ, RICARDO MEJÍA Y EVARISTO LENIN PÉREZ DISPUTARÁN EL GOBIERNO LOCAL

En Coahuila las cosas siguen su curso y anque Morena arrancó divido con la postulación por parte del PT de Ricardo Mejía, el aspirante del partido oficial Armando Guadiana confía en que él logrará acabar con casi 100 años de gobiernos priistas. Mientras que el aspirante tricolor Manolo Jimenez tiene la firme intención de mantener uno de los ultomos bastiones del Revolucionario Institucional. Así que con los perfiles ya definidos los aspirantes darán la batalla a partir de esta semana y hasta mediados de febrero. No los perderemos de vista.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR INICIARÁ UNA NUEVA ETAPA PARA POSICIONAR A CLAUDIA SHEIMBAUM

Muy activo estuvo empezará el año el exdirigente de Morena Alfonso Ramirez Cuéllar en su lucha por posicionar a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y ya desde el año pasado anunció que en este 2023 iniciará una nueva etapa para que ella gane la encuesta que realizará su partido en septiembre de este año. Por lo pronto Ramirez Cuéllar se alista para visitar varios estados del país donde se reúne con la estructura de Morena para destacar los logros de gobierno de la mandataria de la capital. Sin duda, ha hecho un buen trabajo ya que hasta ahora las encuestas la siguen perfilando como la puntera en las preferencias, aunque Adán Augusto López sigue creciendo, ya veremos. Al tiempo.

MARCELO EBRARD NO SE DISTRAE DE SUS RESPONSABILIDADES

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, no se distrae de sus funciones y por ello se llevó muchas felicitaciones por el éxito de la Cumbre de Líderes de América del Nortes, además de la reunión que tuvo con embajadores y cónsules donde señaló que las principales tareas para 2023 serán preservar la seguridad de los mexicanos en el exterior, impulsar la economía de la región de Norteamérica, reducir el tráfico de armas provenientes de Estados Unidos y realizar una lucha cultural en contra el racismo y la desigualdad de género. Sin embargo, sus aspiraciones siguen firmes, sobre todo ahora que ya tiene carta abierta de su partido para que sea recibido con bombo y platillo en los estados en los que gobierna morena al igual que Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Ricardo Monreal.

ENRIQUE GALINDO ESTARÁ EN MADRID ESTE MARTES

Muy buen trabajo está realizando el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, quien cada fin de semana realiza giras en las localidades de su municipio y en el marco del programa municipal Sábado de Comunidades, familias y productores del área rural de la Capital recibieron múltiples apoyos para revitalizar el campo, con programas sociales de la Secretaría de Bienestar Municipal. La Mantequilla, comunidad de la delegación de Bocas; así como Peñasco y Milpillas, cercanas a la Capital, recibieron apoyos del Ayuntamiento consistentes en ayuda a ganaderos por estiaje, fortalecimiento de atención a la salud, programas alimentarios y fortalecimiento de la infraestructura para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Y a nivel internacional también está activo pues Enrique Galindo Ceballos, participará este martes como invitado de honor en la Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo, encabezada por el Rey de España, Felipe VI y con la presencia del Secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, como parte de la Feria Internacional de Turismo 2023, que se realizará esta semana en Madrid. Enhorabuena.