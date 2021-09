Innovación para el planeta

¿Qué será del mundo en el año 2050? Tal vez muchos de nosotros ya nos encontremos dando la vuelta por el Mictlán, pero nuestros hijos, nietos y familiares, seguro estarán por aquí disfrutando de un planeta limpio donde se aprecia de la naturaleza en convivencia total con el hombre, pero parece difícil de creer que así pueda ser.

Muchas teorías hablan de que la contaminación ambiental y la sobreexplotación desmedida de los recursos naturales acabarán con la tierra. De hecho hace unos días la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) compartió una herramienta en donde, gracias al calentamiento global, se puede ver que ciudades como Acapulco, Manzanillo y Los Cabos podrían quedar bajo el mar 0.44 metros para el año 2050.

Pero como todo en esta vida no hay nada dicho, nos toca hoy y ahora ponernos las pilas para ayudar a nuestra casa, La Tierra, para que en lugar de enfermar se pueda curar y crecer junto con los que siguen detrás de nosotros. Hay muchas maneras de contribuir desde lo básico, como no imprimir cosas que no sean indispensables, reciclar y tirar la basura en su lugar, hasta cosas más sofisticadas que les toca a las grandes corporaciones tomar la voz cantante y comenzar a dejar de hablar para ponerse a actuar.

Tal es el caso de LG Electronics que hace patente su compromiso con el medio ambiente y promete llevar a cabo una transición a 100 por ciento energía renovable para el año 2050, así como su promesa de Zero Carbon para el año 2030. Esto significa que cada oficina y sitio de fabricación, propiedad de la surcoreana, será alimentado por energía renovable. De hecho el plan señala que las instalaciones de fabricación fuera de Corea del Sur tienen el objetivo de convertir el 50 por ciento de sus necesidades de electricidad a energía renovable en los próximos cuatro años.

Esta transición forma parte de un plan estratégico que ha empezado por utilizar la luz solar a través de paneles solares LG de alta eficiencia en edificios. Pero en casa, ¿cómo puedo contribuir? LG tiene en el mercado productos que además de ser eficientes e innovadores cuidan el medio ambiente.

Los refrigeradores LG Door-in-Door permiten que al tener una puerta pequeña en el frente con acceso rápido a lo que más utilizas, se ahorra hasta el 41 por ciento del frío que se puede escapar de refrigerado con una puerta convencional y esto, finalmente, se traduce en ahorro de energía. Los aires acondicionados ofrecen hasta un 70 por ciento de ahorro de energía comparado con tecnologías convencionales.

La nueva lavadora LG WashTower cuenta con certificación Energy Star que asegura que utiliza 25 por ciento menos energía y 33 por ciento menos agua que modelos de lavadoras tradicionales. Es importante que al momento de comparar tecnologías y planear una compra de un producto también se valore la contribución de la empresa al medio ambiente y de sus productos lo que nos convierte, como consumidores, en impulsores de tecnología verde.









*Director de Comunicación Corporativa de LG México

@daguilargallego