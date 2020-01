Insabi: el verdadero derecho a la salud

La reforma de ley que hemos hecho al sistema de salud en la que, además, se da nacimiento formal al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), es tan importante y profunda como las reformas educativa y laboral. La línea de las acciones gubernamentales y legislativas es la misma: acciones que este gobierno de la 4ta. Transformación ha venido impulsando para mejorar el bienestar de todos los mexicanos.

El dictamen que se aprobó en la Cámara de Diputados es para cumplir con lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución, en el que se establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud de manera integral y completa.

Hoy, dice la oposición —que falaz y sistemáticamente pretende desacreditar los logros de esta transformación—, que en materia de salud, se destruye lo obtenido en los últimos 16 años con el seguro popular. Insisten en que se parte de cero y que nada más servimos para destruir. Desgraciadamente, estos argumentos demuestran que no sólo tenemos una pobre oposición que se conforma con argumentar mentiras a diestra y siniestra, sino que además, es incapaz de reconocer que nuestra reforma SÍ considera la necesidad de darle beneficios a los más de 20 millones de personas que no tenían ningún tipo de seguridad ni ayuda social —no sólo en materia de seguridad, sino en ningún otro rubro—. Como lo establece con claridad el artículo décimo primero transitorio de este dictamen, las personas que contaban con seguro popular continuarán en el pleno goce de sus derechos todo este año, en el que se hará la necesaria y paulatina transición del seguro popular al gran proyecto del Instituto de Salud para el Bienestar. No hay, ni habrá, ningún aspecto que afecte a la población. Eso no cabe en la implementación de las políticas de esta 4ta. Transformación.

Aceptamos que, por supuesto —desafortunadamente—, existe un periodo de ajustes y transición que ha sido aprovechado por muchos —incluso gente en las propias instituciones de salud—, que con negativas de servicio a la población más vulnerable y sabotajes, han querido desacreditar este gran proyecto de salud para todos. Pero, sabemos que no lo van a lograr. Todos esos corruptos que han visto afectados sus sucios negocios van a ser castigados.

Tampoco es cierto que hubo una disminución en el presupuesto a la salud. Muy por el contrario, desde la ley, establecimos que el presupuesto no deberá nunca ser inferior al del año anterior. Aunado a esto, el potencial de financiamiento para el Insabi, este 2020, es de más de 215 mil millones de pesos, contra los 71 mil millones que en 2019 se aplicaron al seguro popular. Es decir, ahora más que nunca, se está apoyando la salud de los mexicanos.

Lo único que sí se destruye es la corrupción, ésa que nadie olvida y que fue la que permitió que muchos niños con cáncer recibieran de parte del gobierno priista de Duarte, en Veracruz, agua en vez de sus tratamientos de quimioterapia. Esa misma corrupción que permitió que varios gobernadores del PRI y el PAN desviaran recursos de la salud para otras cosas. Ésa es la corrupción que hoy tiene perdidos más de 7 mil millones de pesos en materia de salud y que hace que los estados le adeuden al gobierno federal más de 54 mil millones de pesos. Esa misma corrupción, la que permitió comprar medicamentos a sobreprecios y después revenderlos hasta en un precio diez veces mayor, la que dejó que se cobrara hasta tres veces más por el mismo servicio a los pacientes mediante cuotas mal diseñadas.

Tenemos varios ejemplos, pruebas y evidencias de cómo el seguro popular instalaba altísimos costos para los tratamientos; niveles de sobreprecio también en medicinas que hizo que, incluso, la OCDE —en 2016— nos evaluara como el país que tenía el peor sistema de salud entre sus miembros. Se denunció, además, que el costo administrativo era el más alto de todos, mientras que la esperanza de vida era la más baja. Ésta es la corrupción que hoy se está destruyendo. La misma OCDE sugirió un sistema de salud funcional unificado, y eso es lo que es lo hoy estamos haciendo.

Otro avance muy importante está siendo la implementación de las compras consolidadas. Ya en 2019, se ha logrado un ahorro de más de una quinta parte en el costo de los medicamentos. No más agua con cáncer.

Sabemos que, desgraciadamente, ha habido varios intentos criminales de sabotaje en el sector de la salud. Nos referiremos brevemente al caso específico del Hospital Infantil de México. No reportaron de manera formal la falta de metotrexato —medicamento que forma parte del tratamiento de cáncer para niños— y sin embargo, en los medios se hablaba de una crisis con varios niños afectados. A pesar de que de manera oficial seguía sin requerirse, el gobierno, atendiendo a un clamor social, lo adquirió y entregó dicho medicamento al hospital en cuestión. Y aquí la sorpresa: primero, no lo querían recibir, y después, lo devolvieron, manifestado que tenían en existencia suficiente para seis meses de tratamiento. Increíble el sabotaje contra el gobierno. Ojalá se hagan las investigaciones necesarias y se castigue a los culpables.

Con el Insabi, se atenderá de manera integral la salud de los mexicanos. Con el Fondo de Salud para el Bienestar, se atenderán los requerimientos de medicina y de infraestructura. Con todo esto, se van a basificar a 87 mil trabajadores que hoy carecían de certeza y programas sociales. Se está trabajando para abatir el déficit de más de 70 mil especialistas y 250 mil enfermeras. Ya se pusieron en operación 80 de 307 inmuebles de servicio médico que estaban abandonados, y se espera avanzar a un ritmo de 12 por mes, en beneficio de todos los mexicanos. Ésta es la verdad del Insabi. Un gran cambio que mejorará la salud para todos.

Diputada Federal Coordinadora Temática de Economía del Grupo Parlamentario de Morena

