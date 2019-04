Inseguridad, mal presagio

Por más que el Presidente de México se aferre a decirnos que la tendencia de homicidios en el país se encuentra a la baja, las cifras revelan todo lo contrario. Incluso, la percepción social sigue siendo la de una enorme inseguridad entre los mexicanos.

Si la estrategia de López Obrador para hacer frente a la espiral de violencia se centra en la creación de la Guardia Nacional, sí ésta última se encuentra en pleno proceso de conformación, sí se calcula que para final de este año esta nueva institución contará con 80 mil elementos; sí a nivel estatal prácticamente las corporaciones se mantienen aún intactas (sin reestructuración, modernización y profesionalización de las policías estatales y municipales), no existe, por lo tanto, un argumento sólido para afirmar que en este tema las cosas ya empezaron a mejorar.

A cuatro meses de iniciado el gobierno de AMLO, la dinámica de la violencia sigue a la alza: disputas y verdaderas masacres entre los grupos del crimen organizado; robo de menores y desaparición de jóvenes; secuestros; ejecuciones; proliferación de fosas clandestinas, feminicidios y mujeres desaparecidas; extracción ilegal de hidrocarburos; expansión del narcomenudeo y robo en carreteras, hasta llegar a los delitos cotidianos a los que todos seguimos expuestos: asaltos en la vía pública; extorsión y cobro de piso; robos en plazas comerciales y en el transporte público, a cuentahabientes, automovilistas, restaurantes, bares, comercios y casas, en fin, tal parece que ya en ningún lugar estamos seguros.

Todo esto tiene lugar diariamente a lo largo y ancho del país; pero también, hay regiones y ciudades muy focalizadas en donde la gente vive con temor: Ciudad Juárez, Tijuana, Acapulco, Guanajuato, Tamaulipas y Ciudad de México, entre muchas más.

El pasado mes de marzo, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, manifestó que de las cinco ciudades más peligrosas del mundo, cuatro son mexicanas: Tijuana, Acapulco, Ciudad Victoria y Ciudad Juárez. De acuerdo con esta misma fuente, si tomamos en cuenta a las 50 ciudades más violentas, tenemos que 15 de éstas (el 30%) se encuentran en México; en este caso estamos hablando de: Culiacán, Uruapan, Coatzacoalcos, Celaya, Ensenada, Tepic, Reynosa y Chihuahua.

Esta misma semana también nos enteramos que de acuerdo a los datos y registro diario de homicidios dolosos que lleva a cabo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública -que por cierto, las cifras son cuantitativamente más altas a las que maneja López Obrador-, el primer trimestre de 2019 terminará siendo el más violento del que se tenga registro en el país.

Sin dejar de reconocer la objetividad de estos datos por muertes violentas -las cuales con toda certeza AMLO seguirá negando, igual y como lo hace con otros problemas nacionales que involucran datos que no le favorecen-, lo cierto es que las redes sociales, noticiarios, líderes de opinión y medios de comunicación día con día dan cuenta de una violencia brutal.

Y por si algo más nos faltara, esta semana estuvo en México Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, quien manifestó que se va sorprendida por el nivel de violencia que hay en el país; desde su punto de vista, pareciera que estamos en guerra.

En fin, el punto es que la delincuencia y la violencia siguen incrementándose y cada día cobran más y más víctimas.

He escrito todo lo anterior no sólo por la sensación de vulnerabilidad y temor que en algún momento todos llegamos a sentir; sino también, y muy particularmente, por el mensaje que AMLO recientemente expresó y que, espero, no termine por convertirse en un mal presagio para los mexicanos.

Esta semana el Presidente López Obrador afirmó que a su administración le llevará más tiempo reducir la incidencia delictiva, debido a que en los años anteriores no se contaba con una estrategia de seguridad.

Tal parece que el Presidente apenas empieza a descubrir el tamaño del problema y que no basta con salir a declarar -días antes- que es “alentador” que, en un día, “hubieron 15 estados sin homicidios”.

Llegamos a un punto en que la realidad se está encargando de desmentir aquellas soluciones casi mágicas que AMLO prometió durante la campaña presidencial; en este caso, acabar con la violencia y la inseguridad en tres años.

Habrá que ver si no sucede lo mismo con los otros grandes males que aquejan a los mexicanos y que el Presidente también se comprometió a erradicar, como: el combate a la pobreza y la desigualdad, la impunidad y la corrupción. Y, por el lado económico, está más que registrada su promesa de que el país alcanzará un crecimiento por arriba del 4 por ciento, cifra que por cierto, tanto especialistas nacionales como organismos internacionales difícilmente se la creen; en este punto, las diferentes estimaciones sí van a la baja.