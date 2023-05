Instituciones y reglas para la corrupción 

No estoy seguro de haber visto tantos sellos de clausura o suspensión en otros países, y sin duda, si los he visto, nunca en la misma medida que en México. No hay manera de salir a la calle y no encontrar un comercio, una construcción, una demolición o un anuncio, clausurado. Esto es un reflejo de malas leyes y peor aplicación. Por un lado, hay algo que incentiva a las infracciones; por otro, algo que vulnera a los actores económicos y los deja en una situación de incertidumbre, ya que las suspensiones y clausuras también pueden ser actos de extorsión.

Hace unos meses, la tiendita de la esquina fue suspendida. Los sellos estuvieron en su lugar durante un mes. Aparentemente, el negocio carecía de uso de suelo, pero en realidad, les cerraron un negocio que había funcionado durante décadas sin darles la oportunidad de exhibir la documentación necesaria. Este tipo de actuación es “normal”. El Instituto de Verificación Administrativa extorsiona y se coordina con algunas alcaldías para hacerlo; no siempre se presentan juntos en las diligencias, a veces es estratégico hacerlo por separado.

En mi barrio, hay media docena de suspensiones en un radio de 500 metros. En Gómez Farías 106, por ejemplo, hay una obra que venía avanzando con sigilo, sin permisos; fue clausurada, los dueños taparon los sellos con plásticos negros y continuaron trabajando. Según me dicen, alegan derechos adquiridos de un restaurante, Antonella, que jamás existió.

Frente a esta obra, hubo otra que estuvo clausurada por varios años, pero que ahora luce sin sellos. A 100 metros hacia el oriente, entre el 244 y 252 de Xicoténcatl, hay una obra que no exhibe sus autorizaciones en la puerta. La imagen satelital sugiere que ahí tumbaron una casa antigua.

Hace medio año, en Abasolo con Xicoténcatl, había un pequeño estacionamiento público. En este lapso construyeron algo que parece ser una pequeña plaza comercial. A mediados de enero se erigían las primeras paredes. Ahora está casi terminada, pero desde hace mes y medio tiene sellos de clausura, que no han sido impedimento para que la obra continúe. Videos en redes sociales, un periodicazo, no pararon los trabajos con sellos ocultos tras una lona. El Invea dice que actúa, la Alcaldía dice que denunció penalmente. Huele a contubernio.

Xicoténcatl 304, o Xicoténcatl sin número, tiene uso de suelo habitacional. Existe la figura de derechos adquiridos ... lo que le podría permitir seguir operando como estacionamiento, no como algo que suponemos será un mercado de comida. No hay manera honesta de legalizar esa obra, pero siempre habrá documentos apócrifos bajo la manga.

Los casos mencionados en esta colaboración son sólo ejemplos. La ciudad está podrida. No es posible llegar a la Ventanilla Única e iniciar un trámite legal; siempre habrá obstáculos. Para la ruta ilegal, casualmente, el camino está allanado y las autoridades se lavarán las manos, simulando su actuar honesto: la legislación no sirve, las instituciones no sirven y no estamos realmente regulando lo que impacta o no impacta localmente. Todo parece estar diseñado para la corrupción.