Investigación y cooperación internacional

Arturo Flores López

Hace cuatro años recibí un correo de David Sweeting, catedrático de la Universidad de Bristol, Inglaterra. En él, David me comentaba de la posibilidad de aplicar para obtener financiamiento de un fondo para realizar un proyecto conjunto. Al leer la convocatoria pensé en que definitivamente se podría elaborar una iniciativa viable para obtener los recursos de dicha bolsa de investigación. Fue así como a mediados de 2018 enviamos una propuesta conjunta al Economic and Social Research Council, Newton Fund y al CONACYT, mediante la Convocatoria CONACYT-ESRC 2018 Ciudades Inteligentes. La propuesta de investigación tomó a la política de la Ciudad Inteligente como su eje central. Muy en particular, el papel y la intervención de los ciudadanos en el desarrollo de la ciudad inteligente, así como en sus implicaciones para la ciudadanía futura.

El proyecto denominado Empowering Citizen Oriented Smart City Innovation in Mexico inició oficialmente a mediados de 2019 y tuvo que ser adaptado por la pandemia de Covid-19. El proceso más interesante e intenso del proyecto de investigación estuvo relacionado con la realización de sesiones virtuales de capacitación y co-creación, a través de las cuales se discutieron formatos y/o modelos que pudieran ser considerados para ser instrumentados por todos los actores participantes. Como resultado de dichas deliberaciones emergió la idea de desarrollar una plataforma que les sirviera como un espacio de contacto, así como para compartir información importante. Esta plataforma será presentada en el mes de octubre del presente en un evento que tendrá como sede las instalaciones de la Universidad Anáhuac México, campus norte.

La propuesta se centró en tres objetivos principales: 1) desarrollar y probar el valor de un nuevo marco multidimensional para facilitar la co-creación de innovación de la ciudad inteligente integrada, inclusiva y equitativa orientada a los ciudadanos; 2) evaluar en qué medida las prácticas existentes de ciudad inteligente en la Ciudad de México se alineaban con las dimensiones de este marco, con un enfoque particular en la equidad y la justicia social; así como, 3) identificar las condiciones institucionales para una innovación efectiva e impactante orientada a los ciudadanos. Para llevar a cabo dicho enfoque fuimos altamente reflexivos, basándonos en las colaboraciones entre académicos, ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y las partes interesadas en la formación colectiva de políticas de ciudad inteligente en la Ciudad de México y Bristol, con el fin de adaptar y mejorar el marco para su uso en ambos contextos.

Este tipo de cooperación internacional estimula el aprendizaje e incorpora herramientas de investigación útiles para todos los participantes. Los hallazgos principales de la investigación se han ido diseminando en publicaciones de revistas especializadas como Organization Studies o Environment and Planning. Mi sincero agradecimiento a autoridades e investigadores que han intervenido por parte de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac México, a los colegas de Bristol, así como también a nuestros patrocinadores.

* Coordinador del Centro Anáhuac de Investigación en Relaciones Internacionales