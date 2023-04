Investigadores de Venezuela y México descubren una nueva especie de araña 

David Chamé Vázquez (Cibnor) y Osvaldo Villarreal (UCV)









Investigadores de Venezuela y México colaboramos en el importante descubrimiento de una nueva especie de araña que vive en la hojarasca de la Reserva Ecológica Guáquira, un refugio de flora y fauna en las selvas tropicales de Yaracuy, estado situado en la región centroccidental de Venezuela. La nueva araña se llama Drymusa huberi en honor al investigador alemán Bernhard Huber, quien es una eminencia en el estudio de arañas de la familia Pholcidae a nivel mundial y quien también fue uno de los colectores de los especímenes tipo.

Tal descubrimiento fue publicado en la notoria revista Zoosystematics and Evolution en su edición de este año. En este texto, precisamos las características de la nueva especie de la familia Drymusidae con especímenes de Yaracuy. La nueva araña tiene rasgos distintivos en los órganos copuladores de ambos sexos, así como una coloración singular que la diferencian de otras especies conocidas del género Drymusa. Estas arañas son de tamaño pequeño, difíciles de encontrar y viven, aparentemente, entre la hojarasca, razones por las cuales quizás no habían sido descubiertas.

Fotografías del macho y hembra de Drymusa huberi.

El género Drymusa es un grupo de arañas conocido únicamente del Caribe, Centro y Sudamérica, y este es el primer hallazgo de una especie de dicho grupo en Venezuela. Además, estas arañas pueden ser confundidas, para el ojo inexperto, con las arañas violín (Loxosceles); sin embargo, esta semejanza es superficial debido a que estudios morfológicos y moleculares recientes han revelado que Drymusidae está cercanamente relacionada a la familia australiana Periegopidae, ambas pertenecientes a la superfamilia Scytodoidea.

Esta nueva especie constituye el primer registro de la familia Drymusidae para Venezuela y llena el vacío que había existido en la distribución de la familia en el norte de Sudamérica. Sin embargo, otras regiones inexploradas de Sudamérica podrían albergar nuevas especies de esta familia.

Mapa con la distribución conocida de todas las especies del género Drymusa y fotografías del hábitat tropical en la Reserva Ecológica Guáquira.

El descubrimiento de esta nueva especie de araña no solo es importante para la comunidad científica, sino que también destaca la importancia de preservar los bosques tropicales de la cordillera de la costa en Venezuela, un área muy importante que alberga una gran biodiversidad.

Este estudio fue financiado parcialmente por la German Research Foundation, así como por el Conacyt, a través del programa de Estancias Posdoctorales por México.

Para más información, consultar el trabajo: Villarreal O. & Chamé-Vázquez D. (2023) First record of the false violin spider of the family Drymusidae (Araneae, Synspermiata, Scytodoidea) from Venezuela, with the description of a new species. Zoosystematics and Evolution 99(1): 273-280. https://doi.org/10.3897/zse.99.99227

Autores

El doctor David Chamé Vázquez es investigador del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, Cibnor. Por su parte, Osvaldo Villarreal es investigador asociado del Museo del Instituto de Zoología Agrícola, Facultad de Agronomía, Universidad Central de Venezuela.

Contacto: maestra Cinthya Castro, ccastro@cibnor.mx

Crédito de las imágenes: estas imágenes provienen del artículo científico publicado por Villarreal & Chamé-Vázquez, 2023.

