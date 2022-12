Investigadores del Cibnor encuentran una especie nueva de araña y una nueva planta en la zona de Balandra, Baja California Sur 

Cibnor





Playa Balandra es quizás una de las playas más emblemáticas del municipio de La Paz, Baja California Sur, por su blanca arena y la claridad de sus aguas. No obstante, pocas personas conocen que ese sitio es parte del Área de Protección de Flora y Fauna Balandra, un área natural federal administrada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). En esta zona de aproximadamente 2,250 hectáreas viven cientos de plantas y animales (terrestres y marinos) que residen en las formaciones coralinas, las dunas, los manglares o en el matorral xerófilo que la rodea. Lo más interesante es que algunas de estas plantas y animales son únicas en el mundo y solo viven en esa localidad.

Recientemente, investigadores del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C. (Unidad La Paz) describieron dos especies nuevas para la ciencia, una araña tejedora y una planta con flores, ambas procedentes de este emblemático lugar.

La araña fue descubierta por el equipo liderado por la doctora María Luisa Jiménez, en colaboración con el maestro Carlos Palacios y el doctor David Chamé. Primeramente, el maestro Carlos fotografió una peculiar araña pequeña que construye redes entre las piedras, y adorna su refugio principalmente con arena. Las fotografías condujeron al estudio de esta enigmática araña que pertenece a la familia Diguetidae, un grupo de arañas que viven, sobre todo, en las zonas semiáridas y áridas de Norteamérica. La araña fue nombrada como Diguetia balandra y parece que solo habita en dicha región.

Este hallazgo fue publicado en la prestigiosa revista Zootaxa y en el mismo estudio se incluyó más información sobre otras especies de Diguetidae de la península de Baja California. Curiosamente, esta especie es la novena que se encuentra en México de un total de 11 especies de Diguetia conocidas en el mundo; además, es la segunda especie descrita, tan solo en este año por el grupo anteriormente mencionado, quienes continúan estudiando a las arañas que moran las múltiples playas y serranías de la entidad.

En cuanto a la nueva especie de planta, fue descubierta en las colinas del Área de Protección de Flora y Fauna Balandra al inicio de la pandemia de covid-19 (en enero de 2020); y gracias a la abundante lluvia que tuvimos en ese invierno, integrantes del Herbario del Cibnor advirtieron una planta semiarbustiva, singular, en las colinas que rodean Balandra.

Aunque esta planta ya había sido colectada desde hacía algunos años, fue hasta que sus estados fenológicos (flores, semillas) permitieron concluir que se trataba de una especie aun no descrita para la flora mundial.

Coincidentemente, en esos mismos días en el sitio estuvo de exploración el entonces estudiante de la Universidad de California (Berkeley) Isaac Lichter-Marck, quien realizaba su investigación doctoral sobre filogenia de un grupo de plantas de la familia Asteraceae, la misma a quien pertenece nuestra planta referida. Isaac también advirtió la planta y, en una plática con el equipo de investigación, se confirmó que se trataba de una especie nueva perteneciente al género Encelia, y que había que publicar este hallazgo de manera conjunta.

La descripción de una nueva especie, a la que se decidió llamar Encelia balandra (por el sitio donde se encontró), requirió de investigación para describirla morfológicamente en detalle, así como compararla con especies afines de su misma familia y género, con el fin de encontrar las diferencias y singularidades.

Lichter-Marck tuvo tiempo y recursos para realizar un análisis de la secuencia genética de esta planta en su laboratorio de Berkeley, lo cual permitió ubicarla evolutivamente, encontrándose que pertenece a un grupo (el clado Frutescens) cuyas especies (unas seis) son más bien propias del sur de California y el norte de Baja California, pero no al segundo grupo (clado Californica), integrado por unas siete especies, que es propio de la mayor parte del centro y sur de la Península. Así mismo, Encelia balandra se ubica basalmente entre las especies del clado Frutescens, sugiriendo que puede tratarse de una especie ancestral del género, o bien de una especie de origen híbrido.

Lo relevante de este hecho es que en dichas colinas se encuentran algunas especies de plantas que parecen restringirse en su distribución en la zona de Pichilingue-Balandra-El Tecolote, como lo son una especie de “viejito” (Mammillaria arida), un “palo adán” de flores rosadas (Fouquieria burrageana), una acacia (Acacia pacensis) y una variedad de “chamizo” (Atriplex canescens var. macropoda), hechos que representan valiosos argumentos para insistir en la conservación de la biodiversidad de la región, la cual actualmente soporta fuertes amenazas ante la expansión del desarrollo de la Ciudad de La Paz.





Contacto: maestra Cinthya Castro, en el correo ccastro@cibnor.mx

