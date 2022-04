Investigadores del Cibnor encuentran una nueva especie de araña en San Luis Potosí 

Cibnor





Una nueva especie de araña, que pertenece a la familia Phrurolithidae, fue descubierta recientemente por David Chamé y María-Luisa Jiménez, ambos investigadores del Centro de Investigaciones Biológicas de Noroeste (Cibnor).

La araña fue nombrada como Scotinella elpotosi en referencia al lugar donde fue encontrada, el Parque Nacional El Potosí en el estado de San Luis Potosí. Esta araña, al igual que otras especies de la misma familia, es diminuta —su tamaño corporal es entre 2 y 2.5 mm—; vive entre la hojarasca, debajo de troncos y no utiliza telarañas para capturar a sus presas (Fotografía 1).

Scotinella elpotosi Chamé-Vázquez & Jiménez, 2022





“Por su pequeño tamaño, color poco llamativo y la rapidez con la que escapan, estas arañas no han sido estudiadas minuciosamente, y es muy probable que se encuentren muchas nuevas especies más”, puntualizaron los académicos.

Los investigadores antes mencionados, en colaboración con Carlos Palacios (Cibnor), también hicieron el redescubrimiento de otra araña, denominada Selenops minutus F.O. Pickard-Cambridge, 1900. Originalmente descrita solo para Guatemala, después de más de 120 años fue encontrada en Chiapas. A diferencia de la anterior, esta araña es más grande —su tamaño corporal va de 5 a 6 mm—; aparentemente, vive en árboles y su coloración asemeja a líquenes (Fotografía 2).

Estos hallazgos son importantes porque revelan la enorme diversidad desconocida en México; destaca la importancia de las Áreas Naturales Protegidas para la conservación de las especies y pueden dar pauta a muchos estudios que busquen comprender el papel ecológico fundamental de un grupo de artrópodos depredadores como las arañas.

Referencias

Chamé-Vázquez, D. & M.-L. Jiménez. 2022. A new spider of the genus Scotinella Banks, 1911 (Araneae: Phrurolithidae) from Mexico and new combinations in Phrurolithidae. Zootaxa 5099 (2): 286–292.

https://www.biotaxa.org/Zootaxa/article/view/zootaxa.5099.2.8

Chamé-Vazquez, D., Jiménez, M.-L & C. Palacios-Cardiel. 2022. Redescription of Selenops minutus F. O. Pickard-Cambridge (Araneae: Selenopidae). Arthropoda Selecta 31 (1): 90–94.

https://kmkjournals.com/journals/AS/AS_Index_Volumes/AS_31/AS_31_1_090_094

