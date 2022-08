Isla Mujeres de los griegos

He crecido en una generación donde la literatura está en jaque constantemente. A los clásicos se les cuestiona por su origen; por todo lo que en ellos falta. Pero no me tomen por anticuado. No trato de defender ciegamente el pasado. Lo último que quiero es absolver al ayer de su machismo y otros tantos males. Sin embargo, al vivir en la duda constante, nos hemos enajenado del pasado. Donde antes llegábamos a islas de valor, ahora quedan los vestigios de puentes hechos pedazos. Los griegos son los que más me duelen. Cuando los discutimos hoy en día, parecieran ser tan distantes. El tiempo importa poco; me refiero a la cultura que diverge de la nuestra. Como si las calles de Atenas fueran tan distintas a las de México o los mares de Mykonos a esos que golpean mi natal Cozumel. Hemos concluido que los griegos fueron un mundo aparte del nuestro; no tiene sentido ver sus historias en estas tierras remotas.

Hoy quiero refutar esa intuición. Tanto tiempo pensé que los héroes épicos navegaban por islas distantes; que sus dioses eran criaturas de imaginación ajena. Ahora veo el error al que llegue. Paseando por Isla Mujeres, solo en Grecia me pude ver. En sus costas me pensaba parte de mitos ancestrales; en el mundo que me prohíben. Aunque no lo crean, iba en mi propia Ilíada. Odiseo y Aquiles caminaron por los mismos senderos que pisé. Ya va siendo hora de reconciliar ambas partes del cuento. Ésta es la historia de una isla caribeña. También la de los poemas más antiguos de nuestra especie. Pues quiero probar que el Caribe y el Mediterráneo fluyen con aguas similares; que Kukulkan ha de ser otro nombre para Zeus. Demostrar, con los escasos recuerdos de mi memoria, que Grecia existe en México y su sureste.

Partamos hacia la aventura. Como Telémaco lozano buscando el paradero de su padre. Para llegar a Isla Mujeres, uno ha de hacer como los soldados al partir hacia Troya. El puerto está en Cancún con filas enormes para salir cada hora. Entre tantos siglos, la maquinaria ha cambiado. En lugar de remos arcaicos con velas izadas, ahora son buques metálicos con pintura amarilla. Esperamos nuestro turno pacientemente; las costas distantes no han de moverse en la espera. Tantos han zarpado a estos rumbos desde antes que Zeus conociera a Hera. Antes siquiera que estas islas fueran pobladas por sus primeros habitantes; cuando los griegos no sabían siquiera lo que era Grecia. Si tanto tiempo han esperado, por nosotros esperarán otro poco.

Marchamos lentos hacia el buque. No hay Caronte, pero sí un uniformado pidiendo billetes para cruzar el estrecho. Nos amontonan en asientos acondicionados. El calor de afuera no llega al clima artificial de adentro. Viajamos en un monstruo de vidrio; en minutos escasos hemos dejado el puerto atrás. Las aguas consumen la mirada. Tantos monstruos por aquí andarán. Si uno lo piensa con atención, puede ver inclusive a Poseidón jugando con los peces velas de este mar; a Escila a un lado de Caribdis. ¿Qué es eso? La música de anuncios en el barco me hace pensar en sirenas. De así quererlo, todo pequeño detalle puede llevarnos a la antigua Grecia.

Así llegamos, en intentos desesperados por conectar presente con pasado. Esos esfuerzos pronto serán innecesarios. El puerto de Isla Mujeres emerge al final de un muelle acortado. Detrás suyo, una ciudad diminuta donde turistas planean el día entre el clamor de locales vendiendo tours y artesanías. En lugar de carrozas, hay carritos de golf apoderándose de las calles. No hay héroes buscando hidras; solo visitantes queriendo encontrar memorias que recordar en días distantes. Es preciosa; la isla no pide nada en su belleza. Caminas a la izquierda del muelle y llegas a playas del norte. La arena tan pura—pulida por milenios en las entrañas del mar—se aferra a tus pies expuestos en chanclas de plástico. Así habrá sido la estadía de Odiseo en tierras de Calipso. Un paraíso hecho tierra donde los placeres gobiernan sobre la razón. En la costa, Proteos disfrazados de ola esperando el ataque. Solo falta un dios alado en lugar de gaviotas para cumplir el mito homérico.

Aún falta tanto por ver; del norte que hemos visto al sur nos hemos de mover. Lo hacemos en un taxi cualquiera. Paseamos la mirada por el pueblo que emerge de entre hoteles y restaurantes. Cuántos de sus hijos no serán Telémacos o Oresteses en esperas de aventuras. Me parece ver una mujer tejiendo frente el pórtico de su casa. Me pregunto si al llegar la noche lo deshace para evitar las presiones de amantes insistentes. Si ella también espera un marido distante. Si los griegos no son quintanarroenses, ¿por qué veo sus historias en esta isla del Caribe? Imaginación esporádica que todo conecta, aunque la modernidad no lo quiere.

El último libro de este poema me llega al bajar del coche. Si el sur estaba lleno de playas y turistas, el norte es tierra de rocas y abismos. El mar pega bravo contra la costa de piedra; se forma una península diminuta donde los mayas adoraban a la diosa Ixchel. Es aquí que me llega, la idea final. Al ver el océano eterno pienso en la mirada de Odiseo en tierras de Nausícaa. Pienso en Hércules vagando por estas aguas y Agamenón testarudo admirando piedras similares. A lo lejos, un marinero en lancha aventurándose al horizonte interminable. ¿Cuál será su historia? ¿Con que Dios se habrá peleado? Si hoy veo estos mundos pensando en Grecia, los griegos han de ver sus costas y pensar en Isla Mujeres.

Que esta historia deje algo claro. La mente que así lo quiera, leyendo con atención sus historias, transportará un mundo imponiéndolo sobre otro. Hoy lo hice con Isla Mujeres; bien podrá ser cualquier otro. La mitología nos pertenece y con ella hacemos lo que nos plazca. Llena de errores; inaceptable al presente. Pero jamás distante. Es nuestra para hacer que Grecia sea quintanarroense. Con un par de palabras Penélope se ha vuelto mexicana. Solo falta encontrar Ítaca en medio del mar Caribe.