Iztapalapa y la educación 

Dicen los comunicadores que buena noticia no es noticia, y esto es particularmente válido en la educación, ya que muchos hechos muy positivos no encuentran cabida en los espacios importantes de los medios de información, aunque éstos tengan un impacto muy positivo en la vida cotidiana de las personas. Y este es el caso de lo que está pasando en la Alcaldía de Iztapalapa, donde hace unos días se presentó el programa Sembrando Paz, que se realizó de la mano con empresarios, iglesias, deportistas, artistas y las autoridades de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de hacer de Iztapalapa un territorio de paz e igualdad, lo cual tiene particular impacto en las escuelas de la zona.

Pero este no ha sido un hecho aislado, ya que la alcaldesa Clara Brugada también ha implementado el programa “1,2,3 Iztapalapa Manos a la Obra por mi Escuela”, a través del cual se destinan recursos de manera directa a las escuelas para mantenimiento. Tan sólo en 2022 a todas las escuelas de Iztapalapa, la alcaldía les dio 150 mil pesos que las comunidades usaron para el beneficio de sus instalaciones.

Otro programa innovador en Iztapalapa es la estrategia Protección Escolar Organizada, la cual consiste en capacitar a las madres y padres de familia, además de proporcionarles los insumos necesarios para que la entrada y salida de las escuelas sean seguras, así como evitar accidentes viales. Este programa es único en toda la Ciudad de México, lo que hace que sea una estrategia de vanguardia para la zona más habitada de la Ciudad y de las más grandes del país.

Iztapalapa también forma parte de la estrategia para prevenir violencia y adicciones en adolescentes de secundaria, que beneficia a miles de estudiantes de secundarias públicas, con la finalidad de eliminar la violencia y el uso de sustancias psicoactivas, no desde un enfoque punitivo, sino con acciones comunitarias y escolares. Esto se suma a los programas sociales de la Jefa de Gobierno que ya son derecho constitucional: Bienestar para Niñas y Niños Mi Beca para Empezar y Mejor Escuela - La Escuela es Nuestra; también existen otros programas que apoyan a la educación como internet gratuito en escuelas, alimentos calientes, uniformes, útiles escolares y la Va Segur@, que protege a los estudiantes durante su jornada escolar. Todas estas acciones de la Jefa de Gobierno, del gobierno federal y de las alcaldías, representan uno de los esfuerzos más grandes en la historia de la educación.

No es un esfuerzo único, hay otras alcaldías como Gustavo A. Madero que ha invertido 550 mdp en mantenimiento de escuelas, mientras que otras que de plano reprueban, sólo quieren dar conferencias y hacer eventos sin ninguna inversión en los inmuebles educativos, como quien dice, nada más quieren aplausos sin trabajo. Muchas veces, quienes escribimos, hablamos de la coyuntura política y perdemos de vista lo que son las grandes transformaciones, y en la Ciudad de México se está dando un cambio inmenso a favor de la educación.