JOHN KERRY DEFIENDE ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR; AMLO , ASEGURA QUE MÉXICO ES ALIADO DE EU PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE

A unos días de que inicie en el Congreso la discusión y análisis de la Reforma Eléctrica de Andrés Manuel López Obrador y de que las voces a favor y en contra están a todo lo que dan porque se considera que relega las energías limpias, quien, sin duda, vino a tocar el tema fue el enviado especial del Presidente de Estados Unidos Joe Biden para el clima, John Kerry pues defendió la energía eólica y solar ante el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. “Tomar acción en todos los sectores de la economía y pasar a una economía de cero emisiones ofrece oportunidades y es lo mejor para nuestras vidas”, expresó en Palenque, Chiapas. Por su parte, López Obrador, aunque orgulloso el hizo la presentación del programa Sembrando Vida a Kerry también cambió su discurso y dejó en claro que nuestro país está en plena disposición de defender el medioambiente. “Tiene el presidente Biden un aliado en la defensa de la política de clima para enfrentar el cambio climático y para garantizar la vida, la sobrevivencia de todos los seres humanos. Somos aliados de ustedes en la defensa del medioambiente, y de manera especial, aliado de usted, señor John Kerry”, enfatizó. Agregó que se invierte en la generación de energía eléctrica a través de las 60 hidroeléctricas del país, porque esta dijo, es una energía más barata y más limpia..

SENADOR RICARDO MONREAL: PRIORIDAD REGULAR PLATAFORMAS DIGITALES PARA PROTEGER DATOS PERSONALES

Como siempre el coordinador de Morena Ricardo Monreal se mantiene muy activo y este inicio de semana no fue la excepción pues arrancó con su participación en la Asamblea Global de Privacidad 2021, en la que expertos de 130 países comenzaron con el análisis entre privacidad y libertad de expresión. En esta ocasión tocó al INAI ser el organizador de este importante foro y desde ahí Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, dijo que la carrera por apropiarse de los datos personales de la población mundial está encabezada ya por las empresas más ricas, cuya principal actividad y negocio es la obtención de datos, debido a que su principal uso es la publicidad. Añadió que el objetivo de la regulación de los medios electrónicos debe estar guiado por la libertad y el respeto a la libertad de expresión y la privacidad de las personas, aunque no debe ser un nicho para la comisión de delitos. Después, en entrevista, el legislador reconoció que las voces externas que se han pronunciado respecto a la reforma eléctrica de AMLO dificultan los acuerdos por lo que reiteró su llamado para que dejen trabajar a los legisladores con calma y prudencia. En este sentido, pidió al PRI honrar los acuerdos y sostener los compromisos para buscar la aprobación de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior luego de que los expresidentes del tricolor Manlio Fabio Beltrones, Pedro Joaquín Coldwell, Dulce María Sauri y Enrique Ochoa Reza, coincidieron en que votar por esta reforma sería un regreso al pasado y el partido podría extinguirse.

BLOQUE OPOSITOR EN CONTRA DE LEY DE INGRESOS Y MISCELANEA FISCAL

Semana de intenso trabajo le espera a la Cámara de Diputados pues inició la discusión de la Miscelánea Fiscal, la Ley de Derechos y la Ley de Ingresos 2022 con el rechazo de la oposición en temas como la medida que hace obliga a los jóvenes a partir de los 18 años contar con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), el límite a la deducción de donativos a organizaciones de la sociedad civil y el aumento en el endeudamiento, entre otras disposiciones. Al fijar la posición del PRI en la Comisión de Hacienda, en donde se avaló por 24 votos del bloque Morena-PT-PVEM a favor y 16 del PAN, PRI, MC y PRD en contra, el diputado José Francisco Yunes remarcó que el voto de su bancada será contra los dictámenes a discusión. “No podemos respaldar disposiciones fiscales que lastiman a los sectores productivos, sobre todo en el ámbito primario. No podemos acompañar ninguna posibilidad que limita a la sociedad organizada que vive de la deducibilidad para poder cubrir espacios de participación que el Estado no puede observar; no podemos permitir, bajo ninguna circunstancias, que se logre de manera cautiva registrar a los jóvenes como se pretende. Por estas razones, adelantamos nuestro voto en contra de estos dictámenes”, puntualizó. En tanto los panistas en voz de Jorge Romero, calificó el paquete fiscal de inviable. Al cierre de esta columna los legisladores continuaban en la discusión en el Pleno de la primera parte del Paquete Económico del próximo año. Cabe mencionar que la Ley de Ingresos debe ser aprobado por los diputados a más tardar el miércoles para que el Senado la analice y la avale el próximo 31 de octubre. La comisión de Hacienda encabezada por el diputado Luis Armando Melgar, del PVEM, dio luz verde al nuevo régimen simplificado de confianza para personas físicas con actividades empresariales, quienes pagarían una tasa de un por ciento de ISR en caso de obtener ingresos anuales menores a 300 mil pesos y de un máximo de 2.5 por ciento para ingresos anuales de entre 2.5 y 3.5 millones de pesos.

EN ARIZONA ESTEBAN MOCTEZUMA EXPLICA BENEFICIOS DEL T-MEC Y PROMUEVE OPORTUNIDADES PARA JÓVENES

Como siempre se mantiene muy ocupado el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán y la semana pasada la cerró con “broche de oro” pues fue el invitado de honor de la velada organizada por Phoenix Committee on Foreign Relations con motivo de la celebración de la independencia de México. Ahí, el diplomático y uno de los que no se descartan para suceder a Andrés Manuel López Obrador en 2024, explicó algunos aspectos del T-MEC y destacó la importancia de estrechar las relaciones comerciales con el país del norte. También consideró que la eficaz atención de la comunidad mexicana en EUA requiere de una red consular fortalecida y por eso dijo: “Revisamos con los cónsules de México en Arizona, Nevada, Nuevo México y Utah, formas de garantizar a nuestra comunidad, servicios de calidad a la altura de lo que merecen”. También se dio tiempo de hablar Michael Crow, presidente de la Universidad de Arizona (ASU) sobre la creación de un marco de trabajo que promueva cooperación académica, la investigación y la innovación entre los dos países en beneficio de los jóvenes.

DIPUTADO TERESO MEDINA EN CONTRA DE LA REFORMA ELÉCTRICA Y ATENTO AL PAQUETE PRESUPUESTAL

A partir de esta semana y hasta diciembre la agenda de los diputados será intensa, pues luego de que ayer se discutiera la Ley de Ingresos y Miscelánea Fiscal 2022 en Comisiones se prevé que este martes se lleve a cabo una sesión “a morir” para aprobarla y empezar a discutir la segunda parte del Paquete de presupuestal para el próximo año. Pero, además, cuando esto acabe a más tardar en noviembre, los legisladores comenzarán con el análisis de la reforma al sistema eléctrico propuesta por Andrés Manuel López Obrador y que podría aprobarse en diciembre. Sin embargo, este tema no será fácil, porque Morena no cuenta con la mayoría calificada que se requiere para su aprobación y de los 71 diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 16 votarían en contra de la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica. Importante, pues esto podría definir el rumbo de la reforma ya que de rechazar en sus términos la propuesta presidencial, esta no alcanzaría la mayoría calificada para ser aprobada. Uno de los legisladores priistas que se ha manifestado en contra de la propuesta es el coahuilense Tereso Medina Ramírez pues considera que la iniciativa no sólo es regresiva y atenta contra el cuidado del medio ambiente global, sino también se ha vuelto inmune a las amenazas y chantajes del político tabasqueño, por lo que ya adelantó que votará en contra cuando sea presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados si no se le cambia ni una coma. Sin embargo, ya el Grupo parlamentario de Morena ha dado visos de que estaría dispuesto a enriquecerla con propuestas derivadas del parlamento abierto que se llevará a cabo. Ante esto, todo podría cambiar, estaremos atentos.

CON SEMÁFORO VERDE, PAOLA FÉLIX DIAZ, INICIA ESTRATEGIA PARA REACTIVAR EL TURISMO EN LA CDMX

A quien ya vimos muy concentrada preparando la estrategia para reactivar el turismo en la Capital del país es a la secretaria del ramo Paola Félix Díaz sobre todo ahora que la Ciudad de México comenzó esta semana con semáforo verde. Por lo pronto, la funcionaria está ultimando los detalles para que una de las celebraciones más importantes de nuestra cultura sea de primer nivel. Me refiero a la de Día de Muertos. Y es que la funcionaria capitalina tiene previsto realizar un desfile de nivel internacional el próximo 31 de octubre, que rendirá homenaje a nuestras raíces y pueblos originarios de México-Tenochtitlan. La cita es a las12:00 horas y partirá del Zócalo al Campo Marte dentro de dos semanas. Estaremos atentos.

MARIANA RODRÍGUEZ MIER Y TERAN CON NUEVO ENCARGO EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN NO CESA EN SU LUCHA PARA PREVENIR CÁNCER

A pesar de tener escasas tres semanas en su nuevo encargo al frente de la Dirección General de Gobierno de la alcaldía de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, la tamaulipeca Mariana Rodríguez Mier y Terán no desaprovecha este espacio para seguir apoyando a las víctimas del cáncer y por ello en el mes de la lucha contra esta enfermedad, exigió a las autoridades de la Capital regrese los fondos a asociaciones como la FUCAMM y provea tratamientos y medicinas a las guerreras que enfrentan este terrible mal. La ex legisladora priista que trabaja en el equipo de la titular de la alcaldía, la panista Lía Limón. Invitó a las mujeres a cuidarse y a realizarse la mamografía. La ex secretaria de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados fue una grata revelación, por decir lo menos, en la LXIV Legislatura y en la Comisión Permanente, pues a pesar de ocupar por primera vez en su existir un puesto de elección popular, alzó la voz en tribuna para advertir que las propuestas legislativas de la 4T no dejarán de ser un cúmulo de buenas intenciones, en tanto no se les asigne presupuesto.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA PIDE A AUTORIDADES PRIVILEGIAR EL USO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

Preocupado, pero sobre todo ocupado en contribuir para que México cumpla con los objetivos propuestos para revertir el cambio climático, el coordinador del PRD en el Senado Miguel Ángel Mancera presentó un punto de acuerdo en el que se exhorta a los congresos locales de las 32 entidades federativas a legislar y reformar los ordenamientos jurídicos locales, con el fin de establecer modelos de sustitución de transporte público como es el caso de autobuses o trenes y de transporte privado tipo taxi por vehículos de bajas o cero emisiones contaminantes. Además, solicitó a la Comisión Reguladora de Energía establecer lineamientos para incentivar el desarrollo de estaciones de carga para carros eléctricos, con el fin de asegurar el abasto para los usuarios y propietarios de estos vehículos.

TATIANA CLOUTHIER DESTACA INVERSIÓN EXTRANJERA DE 2 MIL 821 MILLONES DE DÓLARES EN EL SECTOR AUTOMOTOR

Muy activa está la Secretaría de Economía Tatiana Clouthier quien participó en el Foro Automotor AMDA 2021 donde destacó que, en el primer semestre de 2021, el país recibió 18 mil 433 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED), de los cuales, el 15% corresponde a la industria automotriz. En total, el sector automotor recibió 2 mil 821 millones de dólares en IED durante la primera mitad del año. Tatiana Clouthier no hizo referencia directa a la legalización de los autos chocolate en la frontera que anunció el sábado 16 de octubre el Presidente pero indicó que la dependencia se mantendrá como “aliado permanente” para que las inversiones de las 2 mil 600 empresas dedicadas a la venta de autos nuevos en el país, sigan encontrando certidumbre para su permanencia y crecimiento en el mercado mexicano. La funcionaria también detalló que el crecimiento esperado de la economía para 2021 supera el 6%, pero reconoció que aún queda el reto de recuperar los niveles prepandemia, por lo que la electromovilidad, seguridad e información al consumidor, son parte de los nuevos temas con la red de distribuidores autorizados para discutirlos y mejorarlos.

DIPUTADO JUAN CARLOS ROMERO HICKS: SE DEBE CONSTRUIR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA QUE NO ABONE A LAS LETRAS MUERTAS

Un inicio de semana con la agenda llena vivió el diputado de Acción Nacional Juan Carlos Romero Hicks quien muy temprano participó en la 43 Asamblea Global de Privacidad 2021 que este año es organizada por el INAI. El legislador calificó el evento como “de gran transcendencia en el mundo entero” pues en este se trataron temas como la economía digital, los derechos humanos y la rendición de cuentas. Desde ese espacio el legislador consideró necesario trabajar de manera conjunta y escuchar a todas las voces para garantizar la protección de datos personales en el mundo digital. Más tarde, el legislador también participó en la sesión solemne de la Cámara de Diputados donde, en presencia de la secretaria de Educación, Delfina Gómez, los legisladores conmemoraron los 100 años de la fundación de la SEP En tribuna, el diputado federal aseguró que se debe construir una educación pública que no abone a las letras muertas, sino que ponga en el centro a la persona y busque su formación integral, su bien ser y su bienestar. Finalmente, el también aspirante a la candidatura presidencial del PAN estuvo presente en la larga sesión donde se discutió la Ley de Ingresos y Miscelánea fiscal del próximo año.

SENADOR JUAN MANUEL FÓCIL ACTIVO EN TABASCO PARA QUE SE CUMPLA EL “BORRÓN Y CUENTA NUEVA” EN LAS TARIFAS DE LUZ

El senador del PRD Juan Manuel Fócil Pérez estuvo de visita en Tabasco donde participó en un volanteo y se manifestó en contra de los abusos y altas tarifas en el consumo de luz, por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Fócil Pérez realizó demandó que se cumpla con el “borrón y cuenta nueva”, se fije una tarifa baja, se acabe con los cortes de energía y el hostigamiento por parte de los trabajadores de CFE en contra de los usuarios. También dejó en claro que se mantiene la Resistencia Civil en contra de la empresa productora del Estado porque no se ha dado cumplimiento al programa “borrón y cuenta nueva”, como prometió el gobierno estatal. “Queremos tarifas bajas y respeto a la gente”, expresó.

USE CUBREBOCAS SÁLVESE¡¡

RECUERDEN QUE LA MEJOR VACUNA CONTRA EL

#CORONAVIRUSESQUEDARNOSENCASA!

Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz

Instagram :jHectormunoz www.hectormunoz.com.mx