Jorge Díaz Serrano y Fernando Benítez

Por Miguel Reyes Razo





"Ya supe, Jorge, que a amigos muy queridos obsequiaste cuadros de Ricardo Martínez. Y ¿para mi, tu asesor de cabecera no hay nada?-dijo quejumbroso Don Fernando Benitez. Escritor. Por décadas defensor de los indios mexicanos. Obras a ellos dedicadas. Inolvidable el día que en Palacio nacional recibió el Premio nacional de Letras. En iluminado salón de Palacio Nacional ocurrió la ceremonia. Don José López Portillo, Presidente de la República entregó diploma, cheque, pergamino al ex director del periódico "El Nacional". La intelectualidad mexicana en pleno fue marco del acontecimiento.

"Un acto por los indios de México, Presidente. Un acto..-demandó con energía Don Fernando Benitez...

Atronadores aplausos premiaban su demanda. Inclinada levemente la cabeza espiaba por debajo de sus anteojos los movimientos, los gestos, las actitudes de los presentes. Sonreía. Cuando la ceremonia terminó y el Presidente López Portillo se alejó, Don Fernando Benitez se irguió y dirigiéndose al grupo en que estaban Juan José Bremer -entonces Director del INBA-, Juan Rulfo exclamó-

"He sido el hombre mejor vestido de toda esta muchedumbre...

Aplaudieron sus cercanos. Ya lo jaloneaban para irse a comer en el "Prendes" de 16 de septiembre, frente al cine Olimpia.

Iba Don Fernando Benitez muy bien vestido. Elegante el traje gris-raya-de-gis. Refulgía la corbata en la albura de la camisa cortada a medida. traje que estrenaba. podía verse la "greda" del sastre. ¿Giribet? De la calle Gante?: No. Ahí se cortaba sus trajes Don Miguel de la Madrid. Pasaje que iba de Gante a Bolivar. Tiendas como Casa Rionda que vestía a Salvador Novo, a Mario Ramón beteta. A la vuelta, en Madero 33, Casa Lord's de Ernesto rojas Sánchez que vestía a los De Icaza -diplomáticos- y ofrecía calcetines y popelinas inglessas.

Esmeraldas a guisa de botones en los puños de la camisa de Don Fernando Benítez. Cercano a famosos, poderosos y adinerados repartía su tiempo entre libros, la escritura de biografías -"le quedó muy la del profesor Carlos Hank González", se decía·. Don Fernando cargaba con la excelente fama de luchador por la libertad de expresión.

"Mandó a freir espárragos al mismísimo Ernesto P. Uruchurtu quien desde la Secretaría de Gobernación intentó meter las manos y personas en la redacción de "El Nacional". Con la misma energía renunció al cargo De Jefe de Redacción del diario, . Don Francisco Martínez de la Vega. Asi hicieron historia.

Don Fernando Benítez alcanzó fama y reconocimiento por su investigación amplísima sobre "Los Indios de México". Celebradísima. "Los Primeros Mexicanos". Su libro sobre Benito Juárez. Director del Suplemento "México en la Cultura" del periódico "Novedades". Hasta el día en que el señor Rómulo O'Farrill -que a los 75 años seguía firmándose "júnior"- se las dio de censor y amenazó a Don Fernando Benitez con el despido. "Deme por ido". Y se merchó.

Decayó el suplemento "México en la Cultura". El periodista de elevada estatura profesional y moral Don José Pagés Llergo abrió las puertas a su amigazo Benitez.

"Ven a "siempre, a hacer tu suplemento...Y lo que quieras, Fernando-le dijo.

"La Cultura en México" con Benitez y su redacción se marcharon a Vallarta 20. La casona de la gran revista.

Don Fernando Benitez hizo amistad con el político Luis Echeverría y aceptó empleos que este le ofreció. Hecho que le valió criticas pérdida de amistades.

"¡Qué amiguitos...-le dijeron quienes desdeñaban a Echewverría.

Lo que importó poco a Benitez. Aconsejó al gobernador Agustín Acosta Lagunes, la compra de una colección de Jades Coreanos a la viuda del poeta Maples Arce. Piezas milenarias -se decía. Y Acosta Lagunes deseaba comprarlas.

"Tú, que conoces, Fernando échales un ojo. Y me dices...

Don Feernando Benitez gozó de la amistad de intelectuales. Políticos que lo admiraban procuraban servirle. Quizá Enrique Mendoza - abogado, Jefe de Prensa de Mario Moya Palencia, en Gobernación- ,

lo presentó con su nuevo jefe el Ingeniero Jorge Díaz Serrano.

"Lo increíble -le confió a Benitez- mis negocios y mi fortuna me colocan como un individuo miembro de nuestra Iniciativa Privada. Y ahora, el Presidente López Portillo me nombre Director General de PEMEX. Voy al sector Público. Al gobierno. ¿Qué te parece, Fernando? Cosas así no ocurren todos los días. Aunque Echeverría, Pepe y yo nos conocimos muy escuincles ellos se fueron por su lado. yo por el mío. Voy a dirigir la industria más importante del país. Voy a modernizarla. Vamos a revisar las reservas -las probables y las comprobadas- como lo hacen los países petroleros. Los arabes. Ve, de vivir en pobreza en el desierto se asociaron con las petroleras de Estados Unidos y son ri-quí-si-mos.

"Acá no sabemos bien a bien aque hacer con el petróleo. Festejamos la Expropiación y guardamos la memoria del General Cárdenas. El petróleo es el gran negocio. Dímelo a mi -presumía Díaz Serrano. Le sé al tema del "oro negro".

"Quédate a trabajar conmigo. Acónsejame. Preséntame a tus amigos escritores y artistas, Fernando. Nos va a ir muy bien. A mi me encanta el trabajo. me "mato" y sudo. Pero saco las cosas adelante. ¿Le entras? ¿Cuento contigp?

Así nació la amistad entre Jorge Díaz Serrano y Don Fernando Benitez.

Tan estrecha que el escritor-investiagador- protector, defensor de indios mexicanos reclamó:

"Y, de mi Ricardo Martínez ¿que´, mi Jorge?"