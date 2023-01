Jorge Salinas y la modalidad de alimentarte de boca a boca, modalidad que su nutrióloga ya negó que exista

Por: Shanik Berman

Los latinos somos muy besucones, por eso nadie se sorprendió cuando salió Jorge Salinas con su nutrióloga donde parece que lo besa en la boca, la doctora ya negó que hubo beso… pero de que ahí se vio algo, no hay duda, lo que sí es posible es que alimentarte de boca a boca sea un nuevo método de los nutriólogos pero la gente es mal intencionada y chismosa y tal vez no entiende esta nueva modalidad de alimentación que podría bautizarse como: “Jarabe de pico”.

Por supuesto la divina Elizabeth Álvarez, que es además de guapa muy inteligente no le va a tomar importancia a esas fotos, sólo va a decirle a su marido: -No más nutriologa, la comidita te la voy a dar yo.-

HASTA EL BISTEC CANSA Y FERNANDO CARRILLO SE DIVORCIA DE SU ESPOSA 30 AÑOS MÁS JOVEN QUE ÉL, DICEN QUE POR CUESTIONES ECONÓMICAS…

Los hombres enamorados celebran cada hora y minuto con su nuevo amor, pero cuando sienten asegurada a sus mujeres dicen: -Hasta el bistec cansa, a veces es rico comerse un taquito de la calle-.

Y Fernando Carrillo no es la excepción, después de 5 años de presumir su relación con su esposa 30 años menor que él, se divorcia de María Rodríguez con quien tiene a su segundo hijo.

¿Por qué? Quien sabe, dicen sus allegados que es una cuestión económica y no lo dudaría cuando Christian Nodal perdió a la divina Belinda por unos pesos, si él que es millonario después de pagarle el dentista no quiso darle un dinerito a los papás de Beli, me imagino que Fernando tiene que ahorrar cada centavo.

MARYFER CENTENO LE RENUNCIÓ A ADELA MICHA CUANDO SINTIÓ QUE NIURKA LA ATACÓ A GOLPES MORALES Y NADIE LA DEFENDIÓ

Niurka, es muy inteligente y una fiera con todos los colmillos del mundo maneja muy bien lo suyo: -Poner en estado de shock a alguien con lo que provoca rating-. Eso se lo hizo a la grafóloga: Maryfer Centeno que lee la letra y las firmas de los famosos, un nicho en el que ha triunfado y le va muy bien, pero cuando los golpes morales y verbales se pusieron de a peso con Niurka y Maryfer no acababa de responderle a la cubana, la bailarina se le volvía a aventar encima, por eso Maryfer ya renunció al programa de Adela Micha y dice que nunca volverá..

¡PROHIBIDO FUMAR PERO NADIE DEMANDA A LOS QUE VENDEN DIESEL QUE ES VENENO PURO, ESO NO LO PROHÍBEN!

Yo no fumo pero se me hace absurdo que prohiban fumar cuando a diario respiramos un aire tan contaminado que nos está matando y que hace que la gripe nos dure dos meses ¡y eso si no lo prohíben, pero prohíben vender cigarros bajo pena de cárcel!

Por supuesto el cigarro envenena el cigarro perro lo que no dicen es que los carros usan diesel que es veneno puro y nadie hace nada al respecto ni nadie sale demandado por venderlo.