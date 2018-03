José Antonio Meade se refiere claramente a las advertencias de López Obrador

José Antonio Meade se refiere claramente

José Antonio Meade se refiere claramente a las advertencias de Andrés Manuel López Obrador, quien ayer nuevamente estalló contra la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Gerardo Ruiz Esparza, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), le recordó a AMLO que más de 300 empresas mexicanas participan en este proyecto. El golpe, dejó en claro, no se lo darían al aeropuerto, se traduciría como un golpe de descrédito para el país.

***

Ayer López Obrador pateó fuerte a las instituciones y puso a temblar a los inversionistas, parece que le gusta dinamitar su propio buen ritmo en las encuestas.

Otra vez se radicaliza para quedar bien con las masas y parece que se da balazos en el pie para no avanzar más. Dice que quiere evitar ya que se siga comprometiendo el presupuesto del siguiente gobierno y que va a tirar la reforma energética.

***

López Obrador se fue además, duro y directo, contra Juan Pablo Castañón, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). “Sí quiero dejar en claro, soy muy respetuoso de la opinión de los dirigentes de los organismos empresariales, sobre todo de este señor que casi diario declara en contra de nosotros, el del CCE”, comentó. “Solamente le pido que entienda que yo no me voy a dejar chantajear, que no voy a aceptar la corrupción.

Que no voy a ceder ante actos de corrupción”.

***

“Yo considero que la construcción del aeropuerto es corrupción”, dijo López Obrador.

***

“Eso es lo que dicen, incertidumbre... pero entonces qué, para que no haya incertidumbre voy a convertirme en cómplice de la corrupción, no, no, prefiero que haya incertidumbre, no voy a ser cómplice de la corrupción”, fue tajante el candidato de Morena.