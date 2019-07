Juárez y el laicismo

Sostener que Juárez no creía en Dios es una versión, por decir lo menos, contraria a la verdad histórica; y mucho hay en ella de mala fe y tergiversación de la figura del personaje. Otra cosa, y ésta sí es la verdad histórica, fue su defensa de la separación del Estado respecto de la Iglesia Católica en el contexto de su tiempo, de su influencia e incluso poder político; dejando aparte la obra evangélica, humanista, pregonera de una fe que aunque obviamente no ajena a de ella sembraba la semilla de la concordia, de la paz, de la solidaridad, del amor y por supuesto de la cultura.

He ahí, por ejemplo, a Fray Bartolomé de las Casas, a Bernardino de Sahagún, a Toribio de Benavente. No se puede negar una obscura difamación en contra de Juárez, haciendo perdidizas en las sinuosidades del carácter humano y de la propia historia sus grandes virtudes políticas; fiel reflejo de su recia personalidad, de su formación intelectual y de sus más profundas convicciones. Es desconocer la dinámica histórica suponer que junto a la soldadesca burda no había gente ilustre, comprometida con la que se ha llamado -bien o mal- conquista espiritual. Todo el que escribe se halla sujeto a vicisitudes de crítica, y tal es el caso de Bernal Díaz del Castillo, vinculado con su tiempo como cualquier europeo de entonces. Su versión se completa y enriquece con la Visión de los Vencidos del ilustre Miguel León-Portilla.

Ahora bien, nada hay en los textos de Héctor Pérez Martínez (Juárez el Impasible), Ralph Roeder (Juárez y su México), Francisco Bulnes (El Verdadero Juárez sobre la Intervención y el Imperio), y otros, que haga suponer siquiera la incredulidad de Juárez en Dios. Él era masón y por lo tanto creía en “el gran arquitecto del universo”, lo que en varias ocasiones manifestó en su vida. Incluso en Memorias de mis Tiempos, de Guillermo Prieto, hay referencias de ello. Manera de pensar la suya que se refleja en las Leyes de Reforma, en las que participaron Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, y que se concentran en la Separación de la Iglesia y el Estado. Todo esto ha llegado hasta las constituciones mexicanas de 1824, 1857 y 1917, consagrándose magistralmente en los Sentimientos de la Nación de Morelos.

En cualquier repaso histórico, aunque somero, se puede confirmar. Al respecto hay un libro por demás ilustrativo de José Fuentes Mares, Juárez, el Imperio y la República, donde con nítida escrupulosidad se constata lo que digo. Lo anterior, pues, echa por tierra las críticas, que rasgándose las vestiduras, han hecho algunos por la devoción compartida del presidente López Obrador a Juárez y a Jesucristo, afirmando que eso vulnera el laicismo constitucional; pero sin darse cuenta de que ellos vulneran a su vez el derecho a la libertad de creencias sin favoritismo especial a ninguna.

El artículo 24 de la Constitución prescribe que “toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado”. Y el artículo 130 también de la Constitución consagra “el principio histórico de la separación del Estado y las Iglesias”.

En suma, el Presidente no ha violado el laicismo constitucional cuando cedió la palabra a un sacerdote católico y a un líder evangélico en un evento oficial llevado a cabo en Tijuana, manifestando su admiración compartida por Juárez y por Jesucristo. Y diciendo además que era cristiano en el sentido más amplio de la palabra, “porque Cristo es amor y la Justicia es amor”. ¿Por qué rasgarse las vestiduras antes o después de tiempo? Podrá gustar o no el estilo del Presidente, pero es confundir el punto central del asunto achacarle violación, repito, del laicismo consagrado y tutelado en la Constitución. Como dirían tal vez desde Roma: no hay que ser más papistas que el Papa…

