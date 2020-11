Judicialización en Estados Unidos

Por una #SociedadHorizontal





Terminó el proceso electoral en los Estados Unidos. Una jornada histórica, no sólo por la enorme cantidad de votos que osciló alrededor de los 150 millones, sino por la polémica que ha generado el rechazo a los resultados por parte del competidor republicano, así como los señalamientos de “fraude electoral y elecciones amañadas” que éste ha hecho desde la Casa Blanca.

Donald Trump, ha insistido que se enviaron por correo millones de boletas que no fueron solicitadas por los ciudadanos y que carecían de medidas de verificación. La crítica es que “hay un tremendo desbalance con las boletas por correo”, mismo que empezó a fluir de manera “extraña” después de que se paró el conteo de votos la misma noche de la elección. Por último ha dicho que “no se verificaron las firmas de los votantes” y “no se permitió la entrada de observadores electorales”.





Mientras tanto, Biden aventaja a Trump, con miras a tomar posesión como presidente de los Estados Unidos el próximo 20 de enero del 2021. Las siguientes semanas se realizará la verificación legal de los votos en los estados de la Unión Americana. Las quejas deberán ser argumentadas y respaldadas con pruebas. En las entidades, los tribunales locales y posteriormente la Suprema Corte, habrán de revisar el tema.

Los principales medios de comunicación anunciaron desde el fin de semana pasado el triunfo del candidato demócrata y varios mandatarios internacionales lo felicitaron. No obstante, la reciente elección ha dejado serias dudas respecto a como funciona el poder en los Estados Unidos. La manera en la que los medios de comunicación digitales y posteriormente los tradicionales, emplearon su capacidad de veto sobre lo que se debe y lo que no se debe escuchar, deja claro que allá hay poderes que están por encima de los que comunmente conocemos.

En octubre, los administradores de Twitter suspendieron en pleno proceso electoral y por varias horas, la cuenta de la campaña de reelección del presidente estadounidense y candidato republicano Donald Trump. Otro caso fue cuando el presidente Donald Trump fue silenciado por NBC News y otras cadenas televisivas mientras argumentaba que “los demócratas cometieron fraude en las elecciones presidenciales del país”. Aunque las cadenas contestaron que no había presentado prueba alguna, la campaña republicana calificó esta acción como un sesgo intencional para favorecer al demócrata.

Sirvan estos antecedentes pue frente a la judicialización del proceso por parte de Trump, la percepción mediática aún deberá confirmarse por los cauces legales.

En este contexto, ha habido fuertes críticas al presidente López Obrador por no haber felicitado aún al demócrata e incluso por no haber tenido aún comunicación con él, “por las consecuencias negativas que esto pudiera generar para nuestro país”. En mi opinión, lo inédito de la situación que impera en Estados Unidos, requiere de cautela. Aunque aún no es claro que Trump logre armar un argumento jurídico contundente alrededor del supuesto fraude, es indispensable estar concientes que aún no se sabe cómo decidirá el Poder Judicial.

La transparencia y el respeto al Estado de Derecho son columna vertebral de la #SociedadHorizontal. En el caso estadounidense, guste o no, el equilibrio final que nos permitirá tener una sana relación con los Estados Unidos, no será uno de relaciones públicas, sino de relaciones de Estado, por lo que más vale esperar al resultado final del proceso.