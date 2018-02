Juego de palabras

Semana Azteca presenta:









MAÑANA UNGEN A MEADE COMO CANDIDATO DEL PRI A LA PRESIDENCIA





Mañanadomingo 18 de febrero, a las nueve de la mañana, la Convención Nacional de Delegadas y Delegados – un estamento que aglutina a la élite de la formación, y que concentra gobernadores, legisladores, alcaldes, líderes de sección y simpatizantes distinguidos -del Partido Revolucionario Institucional, PRI, ratificará a José Antonio Meade Kuribreña como su candidato a la Presidencia de la República.



Más de 19 mil delegados se darán cita desde muy temprano en el Foro Sol - localizado dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, Viaducto Rio de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco – encabezados por el presidente nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza, la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional, Claudia Ruiz Massieu, y elpresidente de la Comisión Nacional de Procesos Internos, Rubén Escajeda, quien coordinará el evento.



Las delegadas y delegados ratificarán a Meade Kuribreña por votación económica, que es aquella en que se solicita a los presentes el sentido de su voto levantando la mano o poniéndose de pie.

En círculos partidarios – no necesariamente cercanos a la cúpula – se comenta que, aprovechando la presencia en la capital de priístas de todo el país, grupos afines discutirán extraoficialmente varios temasque en estos momentos inquietan al priismo, especialmente a quienes preocupa que su candidato no haya podido superar el tercer lugar con que arrancó en las encuestas. El sentimiento general es que Meade es un excelente candidato, pero que no ha sido apoyado cabalmente ni por el presidente del partido, Enrique Ochoa Reza, ni por el coordinador de la campaña, Aurelio Nuño Mayer. Más aun, se habla de diferencias serias entre el mencionado coordinadory el subcoordinador, el ex gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, político sagaz y experimentado a quien, se dice, Nuño no deja desplegar sus habilidades.







Los insoportables de la semana



Partido Acción Nacional, PAN: La ocasión del 105 Aniversario del Ejército Mexicanofue aprovechada por legisladores del PAN en San Lázaro, para plantear su regreso a los cuarteles.



En cuanto el tema el PAN, entre olvidadizo y cínico, pasa por alto, como acostumbra, dos cuestiones vitales:



1) que fue el régimen panista de Felipe Calderón el que acudió a las Fuerzas Armadas Mexicanas para que lo apoyaranen su caprichosa, sangrienta e inútil guerra contra el crimen organizado.



2) que cualquiera saca el ejército a las calles, pero no cualquiera lo regresa a sus cuarteles

