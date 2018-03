Juego de palabras

Peña y Trump juegan...a las adivinanzas

Separados por todo el ancho y casi todo el largo del país, ayer los presidentes de México y los Estados

Unidos secuestraron los titulares al ponerse a jugar a las adivinanzas políticas. Peña declaró que el próximo presidente debe ser honrado, experimentado y honorable, cualidades que él ve en uno solo de los candidatos. Trump comentó que, para sus próximas elecciones, en México tienen algunos candidatos que “ son muy buena gente “ y tiene otros que, quizá, no son tan buenos. La diferencia en la exposición retrata por completo a ambos personajes: en el caso del presidente mexicano todo el mundo sabe de quién está hablando; en el caso del estadounidense, cualquier desatino es posible.

Añadió Trump que“ en cualquier caso, lidiaremos con ello “ refiriéndose a lo que hará la Casa Blancatanto en el caso de que los mexicanos se decidan por uno de los que son, según él, “ buena gente “, o se decanten por los que, siempre según él, “ quizá no son tan buenos “. Por supuesto que lidiará. Y ya sabemos cuáles serán las características de esa lidia: lances de capa para distraer a los villamelones, y muchos tuitopuyazos y tuitobanderillas para debilitar al burel.

( Habrá que tomar en cuenta que el término usado por Trump y traducido como “ lidiar “, haya sido “ to deal “, que tiene una inmensa variedad de significados. Desde transacción, a vender droga y repartir naipes.

Y Trump es empresario de casinos…donde la casa siempre gana ).

Gamboa: no habrá albazo en los nombramientos de los fiscales Emilio Gamboa Patrón, coordinador priísta en la Cámara de Senadores, fue rotundo:

- Desde luego, no va a haber albazo- respondió Gamboa:-lo vamos a hacer con gran detenimiento, con gran seriedad, con gran profesionalismo y yo tendré que estar platicando con los cuatro grupos parlamentarios, con mi partido y con los otros cuatro.

También le preguntaron sobre la posibilidad de que los nombramientos se realicen en un periodo de sesiones extraordinarias.

- A mí me gustaría que fuera en este periodo, es una obligación del Senado, respondió Gamboa añadiendo:

- ¿Qué es lo que nos falta? Llegar a un acuerdo y buscar los consensos, y eso lo hemos hecho durante cinco años y medio en todo; en 14 reformas estructurales que hemos llevado a cabo y no tengo por qué tenerle miedo a que nombremos un fiscal -que es nuestra responsabilidad- y que se saca con dos terceras partes, que no lo tiene el PRI, que no lo tiene el PAN, que no lo tiene el PT, que no lo tiene el PRD y que no lo tiene el Partido Verde Ecologista.



