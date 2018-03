Juego de palabras

LA MUERTE DE LA OPOSICIÓN ¿ SUICIDIO O ASESINATO ?







Cuando se escriba la historia de las elecciones presidenciales mexicanas de 2018, el principal interés de los investigadores se centrará en la desintegración



y práctica desaparición de los partidosque delimitaban a derecha e izquierda el arco ideológico, para dejar en su lugar uno – o varios – cajones de sastre que se parecen escalofriantemente al clásico espectáculode los pacientes a cargo del manicomio.

Y las preguntas concomitantes serán ¿ desaparecieron las formaciones mexicanas de izquierda y de derecha como fuerzas delineadas y reconocibles por indiferencia, torpeza o designio expreso de sus dirigentes, porque no soportaron el shock ideológico, o porque fueron minadas y dispersadaspor catalinos médicis – recuerda usted el lema de la original Catalina: divide et impera - externos, no necesariamente marcados con el sello ignominioso de lo oficial ?



La tercera parte de la pregunta es perfectamente válida porque es público y notorio que quienes manejan políticamente el país no son ningunas hermanitas de la caridad, y a la hora de lidiar con sus enemigos lo hacen poniendo todo el peso detrás del golpe. Y por más que se quieran usar eufemismos,



los opositores políticos son eso y solo eso: enemigos.

Hacerlos pomada no es solo un deber partidario, si también un placer que algunos han calificado como digno de dioses.

Sin embargo, parecería que la oposición mexicana tradicional no ha necesitado mucha ayuda de sus



rivales para pulverizarse ella misma. El Partido de la Revolución Democrática, PRD, heredó de la siempre

balcanizada izquierda mexicana el vicio de las tribus, lo que significa en último análisis que nunca fue un partido real, sino una confederación de partiditos.

Y el Partido Acción Nacional, PAN, no lo supo hasta que ya era demasiado tarde, que fue cuandoreconoció que, como Agripina, llevaba su verdugo en el vientre.





Epidemia de alacranes

O a lo mejor lo que sufrieron los militantes honestos



y fieles a la ideología – todavía los hay – fue una epidemia de alacranes. Ya conoce usted la historia:

Un alacrán convenció a un caballo que lo transportara



al otro lado de un río crecido. Cuando iban a la mitad, el artrópodo le dejó ir el aguijón hasta donde dice

“ Made in Durango “ al noble cuadrúpedo, que apenas alcanzó a reclamarle:

- ¿ Por qué me atacaste ? – le reclamó:- ¿ No te das cuenta de que ahora nos ahogaremos los dos ?



- Lo sé – suspiró el escorpión, mientras se colocaba un diminuto salvavidas– pero no puedo dejar de picar. Está en mi naturaleza.



Buenos días. Buena suerte.







