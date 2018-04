Juego de palabras

El presidente petardo

Desde comienzos de su administración, el presidente estadounidense Donald Trump parece no dar una. Y el petardazo más sonoro y reciente han sido las tarifas al acero y el aluminio chinos, que el Celeste Imperio se ha apresurado a contrarrestar con iguales tarifas – 30 mil millones de dólares – a exportaciones gringas, anunciando que tiene listos los aumentos a impuestos por 60 mil millones anunciados por Trump. Esto ha desatado los temblores de la guerra comercial, disparados en su mayoría por Trump, y desplomando el S&P 500 más del cuatro por ciento en lo que va de este año, a pesar de los recortes de impuestos que se suponía aumentarían los precios y las ganancias de las acciones.

Lo anterior, más las otras retroexplosiones que veremos más adelante, han inducido al columnista de Yahoo Finance, Rick Newman, a rebautizar a el Pato como “ The backfire president “ – en versión libre presidente petardo o presidente al que todos los tiros le salen por la culata – como, por ejemplo, acusar a Amazon de tener un acuerdo ventajoso con el Servicio Postal, mediante el cual supuestamente los contribuyentes estarían subsidiando los envíos de la empresa de Bezos ( cuando en realidad el contrato con Amazon es de las pocas cosas que mantienen vivo el USPS ); su enésima amenaza de acabar con el TLCAN – lo cual, de ocurrir, deprimiría aún más



los precios de las acciones, seguida inmediatamente por , a falta de presunción zonal mayor, su deseo de presentar un TLCAN renegociado en la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Lima, Perú, el próximo viernes 13 de marzo - y su intención de expulsar a los dreamers, rechazada por la mayoría de la población. También sus recortes presupuestales definitivamente pueden estallarle en la cara. Menos impuestos dejarán a las empresas con más dinero para gastar, pero el gobierno tendrá menos ingresos y pedirá prestado más, lo que limitará el acceso privado a los créditos y deprimirá el crecimiento. Y si los electores deciden que los recortes benefician preferentemente a los ricos, pueden castigar a los republicanos votando contra ellos el próximo noviembre.

“A los estadounidenses en general – concluye Newman – les gusta Amazon. Quieren que las acciones suban, no que bajen. En su mayoría se inclinan por permitir que los dreamers sigan viviendo en los EE. UU. Y no quieren altibajos mayores en la economía. Trump se comporta como si todo fuera a funcionar perfectamente, no importando que tan alto ladre. Pero cada vez hay más señales que indican que está equivocado “.

Buenos días. Buena suerte.

juegoddepalabras1@yahoo.com

Sitio Web: juegodepalabras.mx